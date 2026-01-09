Da Butez e Dimarco a Miretti e David, la Top 11 della 19ª giornata di Serie A

Dopo la diciannovesima giornata di Serie A si registra il primo tentativo di mini fuga in vetta alla classifica.
L’Inter batte il Parma al Tardini e infila il sesto successo di fila, approfittando dei mezzi passi falsi di Napoli e Milan, che pareggiano in casa rispettivamente contro Verona e Genoa.
Dietro si accende la corsa al quarto posto con i successi di Juventus, Roma, Como e Atalanta, che batte il Bologna e torna in corsa per un piazzamento in Champions League.
In coda altro risultato positivo della Fiorentina, che pareggia all’Olimpico contro la Lazio e lascia l’ultimo posto in solitaria: cade in casa il Pisa e resta da solo in fondo.
