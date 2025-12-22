Da Bologna al Bologna, com'è cambiato il Napoli dopo lo sfogo di Conte: la Supercoppa Italiana è la chiusura di un cerchio

Napoli e il Napoli hanno avuto tempo per riflettere dopo quell'episodio: al termine della gara di Bologna molti giocatori sono partiti per raggiungere le rispettive nazionali e il campionato si è fermato per un paio di settimane, riprendendo nel weekend del 22 e 23 novembre.

Qualcosa, nel frattempo, è cambiato. Le parole di Conte sono entrate nella testa dei calciatori, rientrati dalla sosta con un altro spirito. Ed è uno spirito che si è visto in maniera nettissima nella partita successiva, vinta 3-1 contro l'Atalanta grazie a un primo tempo strepitoso concluso in triplo vantaggio, prima che un calo dopo l'intervallo consentisse ai nerazzurri di accorciare le distanze e quasi sperare nella rimonta.

Da quel momento in poi il Napoli è tornato il Napoli dello Scudetto: altre tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Una fondamentale in casa della Roma, in quel momento prima in classifica. E un'altra nell'ennesimo scontro diretto per la parte alta della classifica, 2-1 alla Juventus. In mezzo anche un 2-0 al Qarabag e un mezzo passo falso contro il Cagliari in Coppa Italia, competizione tradizionalmente ostica per gli azzurri.

Ma non sono solo i risultati ad aver aperto una nuova stagione. Il Napoli è tornato il Napoli ammirato per gran parte della scorsa stagione: compatto, determinato. Quel che a Bologna non si era visto. E non era nemmeno questione di "riprendere in mano la squadra", come ipotizzava Aurelio De Laurentiis sui social dopo il successo contro l'Atalanta: la rosa, semplicemente, si era un po' adagiata. E questo con Conte non è tollerabile.

"Io con i miei calciatori ho un rapporto molto intenso, molto forte - diceva Antonio dopo il 3-1 ai bergamaschi del 22 novembre - Cerchiamo sempre di dirci la verità, io sono uno molto trasparente e vero, non ho maschere, sono come mi vedete. E questo sicuramente a tanti non piace. Però a me hanno sempre insegnato a intervenire quando vedi delle cose, a non girarmi dall’altra parte. I media è giusto che parlino, noi dobbiamo continuare a lavorare”.