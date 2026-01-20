Da Baturina e Mazzitelli a Lautaro: la Top 11 della 21ª giornata di Serie A

Il campionato di Serie A non smette mai di stupire e di regalare emozioni, partita dopo partita, giornata dopo giornata. Il 21° turno di Serie A non è stato da meno, tra risultato a sorpresa – come il ko della Juventus a Cagliari – conferme e colpi di scena.

Successi per tutte le prime quattro della classe, con Inter, Milan, Napoli e Roma che non hanno fallito l’obiettivo dei tre punti; pari per l’Atalanta, vince invece il Como. Nella corsa salvezza, colpo esterno della Fiorentina al Dall’Ara contro il Bologna.

Ma chi sono stati i grandi protagonisti di questo turno? Di seguito ecco la Top 11 della 21ª giornata di Serie A scelta da GOAL.