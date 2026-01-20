Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
top 11 21 giornataGOAL
Nino Caracciolo

Da Baturina e Mazzitelli a Lautaro: la Top 11 della 21ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 21° turno di Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

Pubblicità

Il campionato di Serie A non smette mai di stupire e di regalare emozioni, partita dopo partita, giornata dopo giornata. Il 21° turno di Serie A non è stato da meno, tra risultato a sorpresa – come il ko della Juventus a Cagliari – conferme e colpi di scena.

Successi per tutte le prime quattro della classe, con Inter, Milan, Napoli e Roma che non hanno fallito l’obiettivo dei tre punti; pari per l’Atalanta, vince invece il Como. Nella corsa salvezza, colpo esterno della Fiorentina al Dall’Ara contro il Bologna.

Ma chi sono stati i grandi protagonisti di questo turno? Di seguito ecco la Top 11 della 21ª giornata di Serie A scelta da GOAL.

  • Marco Carnesecchi AtalantaGetty Images

    CARNESECCHI (Atalanta)

    Se l’Atalanta torna dalla trasferta di Pisa con un punto in tasca il merito è per gran parte suo: alza un muro e para tutto quello che c’è da parare, almeno quattro gli interventi super su Touré, Meister, Moreo e Piccinini

    • Pubblicità
  • Dodo Fiorentina JuventusGetty Images

    DODÒ (FIORENTINA)

    Un ritorno al passato per il brasiliano, che disputa 90’ alla sua maniera. Corsa costante e spinta continua sulla destra, suo l’assist per il goal di Piccoli: un fattore nel successo viola al Dall’Ara sul Bologna.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Yerry Mina CagliariGetty Images

    MINA (Cagliari)

    Cuore, grinta, esperienza e fisico. Tiene a bada David e respinge chiunque provi a passare delle sue parti. Fa sentire la sua leadership nel finale quando la Juventus alza ancora di più i giri del motore alla ricerca del pareggio.

  • Davis Akanji Udinese InterGetty

    AKANJI (Inter)

    Rende tutto facile, anche quello che proprio non lo è. Padrone nel gioco aereo, legge in anticipo le situazioni e svetta il pericolo con qualità e classe senza mai andare in affanno.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Dimarco InterGetty Images

    DIMARCO (Inter)

    Sfiora un goal e tiene in ansia costante la retroguardia bianconera: più che da esterno di centrocampo gioca da attaccante aggiunto. Ha la gamba dei giorni migliori.

  • Mazzitelli 2-1Getty Images

    MAZZITELLI (Cagliari)

    Una notte da sogno. Un grande goal con una girata di prima da fuori area regala al Cagliari il successo contro i bianconeri, vince quasi tutti i duelli a centrocampo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Rolando Mandragora Bologna Fiorentina Serie AGetty

    MANDRAGORA (Fiorentina)

    Inserimento perfetto in occasione del goal (l’ennesimo) che impreziosisce ancora di più una prova completa in entrambe le fasi. Non si risparmia mai, prezioso anche a livello tattico.

  • Como 1907 v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport

    BATURINA (Como)

    Pronti-via e subito goal. Poi l’assist di tacco per il 3-0 realizzato da Nico Paz: immarcabile nei 74 minuti in cui rimane in campo, con giocate davvero da campione. Il migliore nella notte dell’Olimpico in cui il Como supera agevolmente la Lazio.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Nico-Paz(C)GettyImages

    NICO PAZ (Como)

    Altra notte da incorniciare per il baby talento argentino: due goal, un assist al bacio che manda in porta Da Cuhna e la solita qualità nel possesso palla richiesto da Fabregas. Sbaglia un calcio di rigore, ma si fa perdonare con l’ennesima prestazione da applausi.

  • Donyell Malen Roma 2025-26Getty Images

    MALEN (Roma)

    “Piacere, Donyell”. Malen si presenta alla Roma e al campionato italiano come meglio non si può: un goal annullato, un altro convalidato. Prezioso nel proteggere il pallone, sembra avere le caratteristiche giuste per adattarsi al meglio al gioco di Gasperini.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Inter Milan's Argentinian forward #10 Lautaro Martinez celebratesGetty Images

    LAUTARO MARTINEZ (Inter)

    Tutti ai piedi di Lautaro, ancora una volta. Il goal è solo il bijoux di una partita dove l’argentino fa tanto e sempre bene: corre, lotta, rifinisce e concretizza. Dà l’esempio anche quando c’è da ripiegare per recuperare palla.

0