Capo Verde è esordiente e il suo girone appare difficile solo sulla carta. La Spagna è favorita, l’Uruguay ha problemi e sia Capo Verde sia l’Arabia Saudita sperano di approfittarne.

Come Curaçao, anche Capo Verde ha attinto alla propria diaspora per costruire una squadra competitiva. Dopo il debutto alla Coppa d'Africa nel 2013, con immediato accesso ai quarti di finale, la nazionale ha partecipato ad altre tre edizioni e nel 2023 è stata eliminata ai rigori dal Sudafrica, mancando le semifinali. Ora, da quarta squadra più anziana del torneo, ha la chance di brillare sul palcoscenico più importante.

La loro forza è il possesso palla, ma sarà interessante vedere come reagiranno quando dovranno inseguire il gioco. In attacco gli Squali Blu sono veloci e diretti.

La retroguardia, talvolta lenta e vulnerabile (battuta 4-1 dal Camerun e fermata sul 3-3 dalla Libia nelle qualificazioni), verrà testata. Il rientro di Logan Costa, difensore del Villarreal reduce da un infortunio al legamento crociato anteriore, è una buona notizia: il 25enne può fare la differenza.