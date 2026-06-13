Da allora, nelle tre edizioni successive, le debuttanti hanno faticato. La Bosnia-Erzegovina ha battuto l’Iran nel 2014 ma non ha superato il girone; Panama, Islanda e Qatar, esordienti nel 2018 e nel 2022, hanno raccolto appena un punto in tre.
Tuttavia, la storia del torneo offre esempi di sorprese, e questo incoraggia Capo Verde, Curaçao, Giordania e Uzbekistan. Con il nuovo formato che qualifica 32 delle 48 squadre, bastano spesso quattro punti in tre partite per avanzare, e talvolta ne servono solo tre.
Quale delle quattro esordienti ai Mondiali 2026 saprà sorprendere e conquistare il pubblico neutrale?