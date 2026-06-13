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World Cup debutants GFXGOAL
Ameé Ruszkai

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Curaçao, Capo Verde o un'altra debuttante sorprenderà ai Mondiali del 2026?

Analysis
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Quest’estate quattro nazionali debutteranno ai Mondiali: Capo Verde, Curaçao, Giordania e Uzbekistan. Sedici anni fa la Slovacchia sorprese l’Italia campione in carica, raggiungendo gli ottavi in Sudafrica. Riuscirà qualcuna delle esordienti a ripetere l’impresa?

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Da allora, nelle tre edizioni successive, le debuttanti hanno faticato. La Bosnia-Erzegovina ha battuto l’Iran nel 2014 ma non ha superato il girone; Panama, Islanda e Qatar, esordienti nel 2018 e nel 2022, hanno raccolto appena un punto in tre.

Tuttavia, la storia del torneo offre esempi di sorprese, e questo incoraggia Capo Verde, Curaçao, Giordania e Uzbekistan. Con il nuovo formato che qualifica 32 delle 48 squadre, bastano spesso quattro punti in tre partite per avanzare, e talvolta ne servono solo tre.

Quale delle quattro esordienti ai Mondiali 2026 saprà sorprendere e conquistare il pubblico neutrale?

  • Ukraine 2006 World CupGetty Images

    Massimi e minimi storici

    Non si vedevano così tante squadre esordienti in un torneo dai Mondiali del 2006. Quell’edizione, ospitata dalla Germania, detiene il record assoluto con sette esordienti, escludendo i primi due tornei (nel 1930 tutte le squadre erano esordienti e lo stesso valeva per 10 delle 16 partecipanti nel 1934).

    Venti anni fa Ghana e Ucraina fecero storia: i primi raggiunsero gli ottavi, i secondi i quarti. Dal 1938 è successo solo altre tre volte: nel 1966, quando Corea del Nord e Portogallo, uniche debuttanti, raggiunsero i quarti; nel 1990, con Costa Rica agli ottavi e Irlanda ai quarti; nel 1994, con Arabia Saudita e Nigeria entrambe agli ottavi.

    Il 1958 resta il torneo migliore per le esordienti: Irlanda del Nord, Unione Sovietica e Galles arrivarono tutte ai quarti. L’edizione attuale può superare quel record se le quattro debuttanti brilleranno.

    Superare la fase a gironi è oggi un obiettivo più accessibile che mai, ma non sarà facile: l’Uzbekistan, inserito nel terzo girone, potrebbe rendere alcuni raggruppamenti molto insidiosi.

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  • Curacao World Cup qualifying 2025Getty Images

    Fino a dove potrà portare il Curacao l'esperienza di Advocaat?

    Curaçao, al suo esordio, è finita nel girone più difficile. I caraibici, entrati nella FIFA solo 15 anni fa, affronteranno Germania, Ecuador e Costa d’Avorio.

    Sfruttando talenti olandesi di origine curiana – Tahith Chong, cresciuto nel Manchester United, è l’unico nato sull’isola – la nazionale ha approfittato di un percorso CONCACAF senza Canada, Messico e Stati Uniti, conquistando il Mondiale con un pareggio drammatico in Giamaica.

    Tre mesi prima del torneo, però, il leggendario ct Dick Advocaat lasciò l’incarico per assistere la figlia malata. Dopo alcune sconfitte con Cina e Australia sotto Fred Rutten, è tornato in panchina quando le condizioni della figlia sono migliorate.

    Oltre al forte spirito di squadra e ai giocatori di livello internazionale, l'esperienza di Advocaat sarà decisiva se la Blue Wave vorrà sorprendere nel Gruppo E.

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  • Ali Olwan Jordan 2025Getty Images

    L'infortunio di Key mette a rischio le speranze della Giordania.

    La Giordania può sorprendere? Nel Gruppo J, sulla carta meno duro del Gruppo E, affronterà i campioni in carica dell’Argentina, l’Algeria e l’Austria. La squadra di Jamal Sellami, compatta e organizzata, punta a rendere la vita difficile a tutti gli avversari sfruttando la propria solidità difensiva.

    Jamal Sellami guida un gruppo compatto, ben organizzato, pronto a difendersi e a lasciare l'iniziativa all'avversario.

    Il punto debole resta l’attacco: la Giordania non è mai stata prolifica, ma può contare su contropiedisti di qualità che si inseriscono bene nell’organizzazione difensiva. Il capitano Musa Al-Taamari, che milita in Francia, arriva alla kermesse estiva con sei gol e sei assist realizzati con il Rennes, sesto in Ligue 1. Ali Olwan, capocannoniere della nazionale, è guarito in tempo dall'intervento alla caviglia.

    La brutta notizia è l’infortunio di Yazan Al Naimat, attaccante chiave che a dicembre ha rotto il legamento crociato anteriore nella Coppa d’Arabia, torneo in cui la Giordania ha raggiunto la finale dopo aver fatto lo stesso alla Coppa d’Asia l’anno prima. La sua assenza pesa e costringe a un rimescolamento in attacco.

  • Gilson Tavares Cape Verde 2026Getty Images

    Adeguamenti necessari per Capo Verde

    Capo Verde è esordiente e il suo girone appare difficile solo sulla carta. La Spagna è favorita, l’Uruguay ha problemi e sia Capo Verde sia l’Arabia Saudita sperano di approfittarne.

    Come Curaçao, anche Capo Verde ha attinto alla propria diaspora per costruire una squadra competitiva. Dopo il debutto alla Coppa d'Africa nel 2013, con immediato accesso ai quarti di finale, la nazionale ha partecipato ad altre tre edizioni e nel 2023 è stata eliminata ai rigori dal Sudafrica, mancando le semifinali. Ora, da quarta squadra più anziana del torneo, ha la chance di brillare sul palcoscenico più importante.

    La loro forza è il possesso palla, ma sarà interessante vedere come reagiranno quando dovranno inseguire il gioco. In attacco gli Squali Blu sono veloci e diretti.

    La retroguardia, talvolta lenta e vulnerabile (battuta 4-1 dal Camerun e fermata sul 3-3 dalla Libia nelle qualificazioni), verrà testata. Il rientro di Logan Costa, difensore del Villarreal reduce da un infortunio al legamento crociato anteriore, è una buona notizia: il 25enne può fare la differenza.

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  • Abdukodir Khusanov Uzbekistan 2026Getty Images

    I difensori centrali sono i protagonisti in Uzbekistan

    Guidata dalla leggenda italiana Fabio Cannavaro – campione del mondo 2006 e Pallone d’Oro – e dal difensore del Manchester City Abdukodir Khusanov, l’Uzbekistan punta sulla solidità difensiva per ben figurare all’esordio mondiale.

    La sua nomina, arrivata dopo la qualificazione guidata da Timur Kapadze, ha suscitato interesse: in panchina Cannavaro ha alternato successi in Cina a passi falsi in Europa, e ora ha l’occasione di rilanciarsi, pur con tempi stretti per preparare la squadra.

    Valutare l’Uzbekistan è complicato: quindici giocatori militano in patria, in un campionato iniziato a febbraio, mentre cinque giocano in Iran, dove la Persian Gulf Pro League è stata sospesa per quattro mesi a causa del conflitto in corso.

    Tra i punti di forza figurano Khusanov e il prolifico Eldor Shomurodov, capocannoniere della Super Lig turca con 22 gol. L’Uzbekistan punta su di loro per provare a superare un girone – con Portogallo, Colombia e Repubblica Democratica del Congo – che appare aperto.

  • João Paulo Fernandes Márcio Rosa Cape Verde 2026Getty Images

    Ce la farà qualcuno?

    Chi tra le debuttanti può sperare di accedere alla fase a eliminazione diretta? Uzbekistan e Capo Verde sono in gironi equilibrati e possono puntare alla vittoria in almeno una partita. Hanno buone chance di passare come migliori terze.

    Curaçao potrebbe creare sorprese, ma affrontare Germania, Costa d’Avorio ed Ecuador è dura. Anche la Giordania, 63ª nel ranking, vede avversari con limiti, pur non essendo favorita.

    Quattro esordienti agli ottavi sembrano pochi, ma è probabile che almeno uno superi il girone per la prima volta dal 2010. Non si esclude persino una doppia qualificazione, come nel 2006.

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