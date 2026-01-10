Pubblicità
James Westwood

Cunha al Manchester United non decolla, ma dare un'altra chance a Rashford sarebbe un errore

Matheus Cunha non ha ancora dimostrato di essere il giocatore decisivo che il Manchester United pensava di aver acquistato, ma il club deve resistere alla tentazione di dare un'altra possibilità a Marcus Rashford dopo l'esonero di Ruben Amorim.

"Penso che farà alzare la gente dai propri posti", ha detto Omar Berrada, amministratore delegato del Manchester United, parlando di Matheus Cunha durante un'intervista estiva con United We Stand e The Athletic. "Ha un atteggiamento un po' spavaldo che piacerà molto alla gente. Oserei dire che ricorda [Eric] Cantona". Si tratta di aspettative davvero altissime! 

Cantona è uno dei calciatori più amati nella storia dello United, con solo pochi eletti in grado di eguagliarlo in termini di puro intrattenimento. I paragoni con il francese non facevano altro che mettere pressione inutile su Cunha, ma, per correttezza nei confronti di Berrada, all'epoca non sembravano poi così azzardati.

Lo United ha sborsato 62,5 milioni di sterline (84 milioni di dollari) per ingaggiare il calciatore della nazionale brasiliana, che è stato senza dubbio uno dei migliori giocatori della Premier League nella scorsa stagione. Il bottino di 21 goal di Cunha è stato notevole, considerando le difficoltà dei Wolves in fondo alla classifica, e la sua brillantezza individuale ha permesso al club di mantenere la categoria per l'ottavo anno consecutivo.

Il suo arrivo ha generato un senso di entusiasmo molto necessario tra i fedeli di Old Trafford dopo che lo United ha chiuso al 15° posto in classifica, appena un posto sopra i Wolves. In effetti, non c'era stato un attaccante vincente del suo calibro nella squadra rossa di Manchester dai tempi di Zlatan Ibrahimovic, e Cunha sembrava aver capito fin da subito i valori fondamentali dello United.

"Questo è un sogno che si avvera", ha dichiarato nella sua prima intervista interna. "Per me, nessun altro è come lo United". Quando gli è stato chiesto di nominare il giocatore che idolatrava da giovane, Cunha ha aggiunto: "[Wayne] Rooney era il numero 10 e dava tutto. Contrastava, pressava, lottava. Cerco di portare quel tipo di energia nel mio gioco".

Ma nei primi sei mesi di Cunha con i Red Devils abbiamo visto solo qualche barlume della magia di Cantona e Rooney. Il ventiseienne non ha fatto abbastanza per giustificare il suo prezzo o per meritarsi di essere menzionato insieme a quelle leggende dello United, e ora si teme che possa presto aggiungersi alla lunga lista di acquisti fallimentari dell'era post-Sir Alex Ferguson.

Dopo l'esonero di Ruben Amorim, sono state avanzate richieste affinché lo United richiamasse Marcus Rashford dal Barcellona, il che dimostra l'inconsistenza di Cunha. Da qui a maggio, dovrà riconquistare la fiducia incrollabile che aveva ai tempi dei Wolves, altrimenti il suo posto nella formazione titolare sarà seriamente a rischio.

    AVVIO DELUDENTE

    Cunha ha impressionato al suo debutto contro l'Arsenal nella partita d'esordio del Manchester United nella nuova stagione, dando il tono alla squadra di casa con la sua creatività con la palla e il suo impegno fuori dal campo, ma la squadra di Amorim ha comunque subito una deludente sconfitta per 1-0 dopo non essere riuscita a concretizzare il proprio dominio. La storia si è ripetuta nelle successive sette presenze di Cunha, che non è riuscito a segnare né a fornire assist. Il momento più basso è arrivato in trasferta contro il Grimsby Town in Carabao Cup, dove Cunha ha sbagliato un rigore cruciale durante la sconfitta ai rigori dello United contro la squadra di quarta divisione.

    Il momento tanto atteso è arrivato quando i Red Devils hanno ospitato il Brighton, con Cunha che ha rotto il ghiaccio con un bel goal all'inizio della partita, prima di guidare la sua squadra alla vittoria per 4-2, guadagnandosi il titolo di miglior giocatore della partita. Ma si è rivelata una falsa alba.

    All'inizio di dicembre, Cunha aveva ancora un solo goal all'attivo e la sua prestazione poco efficace nell'1-1 contro il West Ham ha sollevato alcune preoccupazioni. Non è riuscito a registrare un tiro in porta e ha perso il possesso palla 18 volte, registrando una deludente percentuale di passaggi completati del 69%. Cunha ha trascorso gran parte della serata correndo in vicoli ciechi e troppo spesso ha affrettato le sue azioni, mostrando ben poco della compostezza che lo aveva reso un eroe cult al Molineux.

    CUNHA DEVE FARE LA DIFFERENZA

    Alla vigilia della partita, Amorim ha dichiarato ai giornalisti, quando gli è stato chiesto del lento avvio di Cunha nel club: "Penso che abbia ancora margini di miglioramento. Si trova in un club diverso, con pressioni diverse, ma penso che stia affrontando la situazione molto bene. Stava faticando perché non riusciva a segnare e, a causa delle opinioni sui social media, pensava troppo ai numeri, ma l'influenza che ha nella squadra è molto importante per noi. Tuttavia, penso che Cunha abbia ancora molto margine di miglioramento sia in difesa che in attacco".

    La valutazione di Amorim era giusta. Nonostante i suoi difetti, la forza di personalità e la qualità tecnica di Cunha avevano sicuramente dato una spinta allo United, ma era ingenuo suggerire che non dovesse essere giudicato in base ai numeri. Per quanto è costato, le sue abilità tecniche e il suo gioco fluido non bastano. Deve essere il giocatore che fa la differenza, quello che finalizza le occasioni oltre che crearle.

    Cunha ha goduto di un miglioramento della forma dopo il pareggio con il West Ham, registrando quattro contributi in goal nelle sue ultime sette presenze, ma rimane una presenza enigmatica che tende a frustrare più spesso che a stupire. Questo è stato certamente il caso quando la sua ex squadra, il Wolverhampton, ha fatto visita all'Old Trafford nell'ultima partita del 2025, in cui non è riuscito a prendere in mano la partita in assenza dei compagni infortunati Bruno Fernandes e Mason Mount.

    Contro l'ultima squadra della Premier League, che a quel punto non aveva ancora vinto una partita, lo United aveva bisogno che Cunha desse una scossa nell'ultimo terzo di campo, ma lui ha chiuso la partita con un misero totale di 0,11 goal attesi (xG) e non ha effettuato un solo passaggio chiave, mentre il Wolverhampton ha resistito fino al pareggio per 1-1. Sebbene Cunha non fosse affatto l'unico responsabile, dovrebbe essere costretto ad assumersi una maggiore responsabilità a causa del suo talento.

    L'ESONERO DI AMORIM GIOCA A SUO SFAVORE

    Non è chiaro se Cunha riceverà una nuova iniezione di vita dopo la partenza di Amorim. L'allenatore ad interim Darren Fletcher è passato dal tanto criticato sistema 3-4-3 di Amorim a un 4-2-3-1 con ali vere e proprie per la trasferta di mercoledì a Burnley, e Cunha ha deluso le aspettative sulla destra.

    Lo United ha giocato in modo più espansivo e ha bombardato la porta del Burnley per gran parte della partita, ma Cunha raramente è riuscito a ricevere la palla in posizioni pericolose e ha trascurato di attaccare il suo marcatore. È stato particolarmente scarso nel secondo tempo, con Joshua Zirkzee che lo ha sostituito negli ultimi 15 minuti, e i Red Devils hanno dovuto accontentarsi di un pareggio per 2-2, perdendo altri punti preziosi nella corsa alla qualificazione alla Champions League.

    A difesa di Cunha, va detto che di solito gioca sulla fascia sinistra ed è più pericoloso quando taglia verso l'interno con il suo destro magico. È anche vero che il numero 10 è la sua posizione migliore, ma mentre Amorim preferiva averne due, Fletcher è tornato immediatamente a uno solo, riportando Fernandes in quella posizione dopo il ritorno in piena forma del capitano.

    Se lo United continuerà a giocare con quattro difensori, cosa che probabilmente accadrà sia che a guidare la squadra fino a giugno sia Fletcher, Ole Gunnar Solskjaer o Michael Carrick, come si inserirà Cunha? Non sostituirà Fernandes, e quando Bryan Mbeumo, altro acquisto estivo, insieme ad Amad Diallo, tornerà dalla Coppa d'Africa, saranno loro i due giocatori più naturali per affiancare il portoghese e dare allo United una vera ampiezza.

    LO UNITED AVREBBE DOVUTO PREVEDERLO?

    Al momento, Benjamin Sesko deve essere considerato l'acquisto più deludente dello United del 2025, anche dopo i suoi due goal contro il Burnley. L'attaccante sloveno ha totalizzato solo quattro reti in tutta la stagione, un risultato deludente per l'investimento di 74 milioni di sterline (100 milioni di dollari) del club. La situazione potrebbe però cambiare rapidamente, perché, come abbiamo visto al Turf Moor, Sesko ha molto da offrire se viene servito nel modo giusto. Se lo United continuerà a mandare la palla in area con maggiore regolarità, i goal continueranno ad arrivare per l'ex giocatore dell'RB Leipzig.

    Cunha potrebbe presto essere considerato il più grande spreco di denaro, perché è difficile immaginare che riesca a ribaltare la situazione. È una situazione recuperabile, ma tutt'altro che ideale, e forse lo United avrebbe dovuto prevederla. Per quanto l'ex asso dell'Atletico Madrid fosse elettrizzante per i Wolves nel 2024-25, le statistiche suggeriscono che abbia sovraperformato. Cunha ha segnato quasi il doppio del suo xG totale di 8,6, con cinque dei suoi goal provenienti da fuori area, il totale più alto del campionato.

    Mantenere quella produttività era sempre stato un compito arduo. C'è anche chi sostiene che Cunha fosse adatto a essere un pesce grosso in un piccolo stagno al Wolverhampton, senza troppi occhi puntati su di lui. Nella sua unica altra esperienza in un club di alto livello, l'Atletico, non è riuscito a dare il meglio di sé, segnando solo sette goal in due stagioni complete in Spagna. Deve ancora dimostrare il suo valore in un ambiente d'élite, dove affrontare un costante scrutinio fa parte del lavoro.

    RASHFORD NON È LA RISPOSTA

    Se Cunha non inizierà a sfruttare appieno il suo potenziale, è molto probabile che lo United cercherà di rafforzare nuovamente il proprio attacco in estate. Tuttavia, potrebbe non essere necessario setacciare il mercato, perché secondo Diario Sport è "altamente probabile" che Rashford torni all'Old Trafford, dato che il Barcellona "non sta prendendo in considerazione" l'opzione di acquisto del calciatore inglese in questa fase.

    Rashford è stato escluso dalla rosa dello United poco dopo la nomina di Amorim, ma Owen Hargreaves è tra coloro che ritengono che dovrebbe essere reintegrato dal prossimo regime tecnico.

    "Spero che Marcus torni perché è un giocatore speciale", ha detto l'ex centrocampista dello United su TNT Sports. "Non credo che Marcus avrebbe dovuto trovarsi nella posizione di dover sopportare tutto il peso della responsabilità. Penso che Marcus sia un super talento e che il club potrebbe aver bisogno di lui".

    Il trasferimento in prestito al Barcellona sembra aver ridato vigore a Rashford, questo è innegabile. Ha collezionato un totale di 18 goal e assist nelle sue prime 27 partite con la squadra di Hansi Flick e, cosa ancora più importante, ha ricominciato a giocare con il sorriso sulle labbra al fianco di giocatori di livello mondiale come Lamine Yamal, Raphinha e Pedri.

    Il 28enne è anche più ambidestro di Cunha, abbastanza versatile da giocare su entrambe le fasce senza mai diventare troppo prevedibile. Sarebbe comprensibile se lo United discutesse la possibilità di dare un'altra possibilità a Rashford ora che il progetto di successo di Amorim è stato abbandonato, ma deve resistere alla tentazione.

    Secondo The Sun, è stata una decisione del club quella di liberarsi di Rashford, insieme alla maggior parte della famigerata "squadra bomba" di Amorim, tra cui Antony, Alejandro Garnacho e Jadon Sancho, per sradicare la cultura tossica del potere dei giocatori che aveva imperversato negli ultimi anni. Erano tutti considerati figure dirompenti e l'Old Trafford è diventato un ambiente più sano dopo la loro partenza. Ritornare su quella decisione sarebbe sciocco.

    Rashford ha esaurito tutte le sue nove vite allo United, giocando solo quando voleva e smettendo di fatto di giocare nei momenti difficili. Al contrario, non si può criticare l'impegno di Cunha. Lui mette la squadra al di sopra di sé stesso, e sarebbe molto meglio aiutarlo ad adattarsi al nuovo ruolo piuttosto che rischiare l'armonia della squadra riportando Rashford.

    SCINTILLA CERCASI

    Cunha è anche un portatore di palla e un passatore migliore di Rashford, con un QI calcistico generalmente più elevato. Se lo United riuscirà a tirare fuori il meglio da lui, non è da escludere che un giorno possa entrare nella Hall of Fame insieme a Cantona; ha tutte le caratteristiche fondamentali, compresa, secondo le parole di Fernandes, una "buona arroganza".

    Non potrà mai essere accusato di scomparire durante le partite. Anche quando la squadra è in difficoltà, Cunha chiede sempre la palla e cerca di cambiare le cose. Quel coraggio è il segno distintivo di una vera stella dello United. Forse al momento sta semplicemente cercando di fare troppo, con errori che si insinuano a causa della sua disperazione di lasciare il segno.

    La chiave per Cunha è avvicinarsi alla porta. Solo il favorito per la Scarpa d'Oro Erling Haaland ha tirato più volte di Cunha in Premier League in questa stagione, ma il giocatore dello United ha un xG di soli 5,1, con una media di tiri da una distanza di 19,1 metri. Anche il suo totale di assist previsti (xA) è solo di 1,9, il sesto miglior risultato dell'intera rosa dello United, nonostante riesca a creare 4,6 azioni da goal ogni 90 minuti.

    La tendenza di Cunha a scendere in profondità lo sta frenando. È al 19° posto per tocchi nell'area avversaria, dietro a giocatori come Richarlison e Kevin Schade, e deve cercare di inserirsi più spesso se vuole davvero decollare nella sua carriera all'Old Trafford. Le speranze dello United di finire tra le prime cinque potrebbero dipendere proprio da questo.

    È ora che Cunha si adatti o muoia, perché la pazienza è un lusso che non gli sarà concesso finché i risultati e le prestazioni continueranno ad essere così altalenanti.

