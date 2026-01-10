Cunha al Manchester United non decolla, ma dare un'altra chance a Rashford sarebbe un errore

"Penso che farà alzare la gente dai propri posti", ha detto Omar Berrada, amministratore delegato del Manchester United, parlando di Matheus Cunha durante un'intervista estiva con United We Stand e The Athletic. "Ha un atteggiamento un po' spavaldo che piacerà molto alla gente. Oserei dire che ricorda [Eric] Cantona". Si tratta di aspettative davvero altissime!

Cantona è uno dei calciatori più amati nella storia dello United, con solo pochi eletti in grado di eguagliarlo in termini di puro intrattenimento. I paragoni con il francese non facevano altro che mettere pressione inutile su Cunha, ma, per correttezza nei confronti di Berrada, all'epoca non sembravano poi così azzardati.

Lo United ha sborsato 62,5 milioni di sterline (84 milioni di dollari) per ingaggiare il calciatore della nazionale brasiliana, che è stato senza dubbio uno dei migliori giocatori della Premier League nella scorsa stagione. Il bottino di 21 goal di Cunha è stato notevole, considerando le difficoltà dei Wolves in fondo alla classifica, e la sua brillantezza individuale ha permesso al club di mantenere la categoria per l'ottavo anno consecutivo.

Il suo arrivo ha generato un senso di entusiasmo molto necessario tra i fedeli di Old Trafford dopo che lo United ha chiuso al 15° posto in classifica, appena un posto sopra i Wolves. In effetti, non c'era stato un attaccante vincente del suo calibro nella squadra rossa di Manchester dai tempi di Zlatan Ibrahimovic, e Cunha sembrava aver capito fin da subito i valori fondamentali dello United.

"Questo è un sogno che si avvera", ha dichiarato nella sua prima intervista interna. "Per me, nessun altro è come lo United". Quando gli è stato chiesto di nominare il giocatore che idolatrava da giovane, Cunha ha aggiunto: "[Wayne] Rooney era il numero 10 e dava tutto. Contrastava, pressava, lottava. Cerco di portare quel tipo di energia nel mio gioco".

Ma nei primi sei mesi di Cunha con i Red Devils abbiamo visto solo qualche barlume della magia di Cantona e Rooney. Il ventiseienne non ha fatto abbastanza per giustificare il suo prezzo o per meritarsi di essere menzionato insieme a quelle leggende dello United, e ora si teme che possa presto aggiungersi alla lunga lista di acquisti fallimentari dell'era post-Sir Alex Ferguson.

Dopo l'esonero di Ruben Amorim, sono state avanzate richieste affinché lo United richiamasse Marcus Rashford dal Barcellona, il che dimostra l'inconsistenza di Cunha. Da qui a maggio, dovrà riconquistare la fiducia incrollabile che aveva ai tempi dei Wolves, altrimenti il suo posto nella formazione titolare sarà seriamente a rischio.