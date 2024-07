Cuadrado saluta Cabal alla Juventus: commento 'd'accoglienza' per il connazionale

L'ex Inter ha commentato il post di benvenuto della Juventus per Cabal, ufficializzato come nuovo rinforzo per Thiago Motta.

Da ormai qualche ora c'è l'ufficialità di una trattativa definita con un blitz da Cristiano Giuntoli: Juan Cabal è un nuovo giocatore della Juventus. Quando sembrava che il colombiano potesse arrivare all'Inter, la società bianconera ha rilanciato mettendo sul tavolo un'offerta migliore per il Verona: nessuna controproposta da parte dei nerazzurri, il che ha dato il via libera ai bianconeri per il terzino. Un'operazione di mercato accolta con piacere da un ex juventino come Juan Cuadrado, reduce da una stagione vissuta con la maglia dell'Inter dopo gli anni trascorsi a Torino.