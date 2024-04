Caso Cuadrado, il mondo degli ex Juventus si rivolta: "Una vergogna"

Di Livio, noto ex della Juventus, ha commentato quanto fatto dal giocatore colombiano durante la festa dell'Inter.

Tra lo striscione di Dumfries contro Theo Hernandez e i salti di Cuadrado al coro di chi non 'salta bianconero è', la festa Scudetto dell'Inter non è stata certo priva di polemiche.

Per anni tra i simboli della Juventus, Cuadrado è finito nel mirino dei tifosi della Juventus per la risposta ai canti dei tifosi dell'Inter in Piazza Duomo.

Una spaccatura definitiva dopo il passaggio nerazzurro in estate, che aveva già allontanato una parte dei tifosi della Juventus da Cuadrado dopo il lungo periodo in bianconero.