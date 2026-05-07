Crystal Palace-Rayo Vallecano sarà la finale di Conference: una delle due vincerà il suo primo trofeo europeo

Nessuna sorpresa, la finale di Conference League sarà tra due delle favoritissime di inizio stagione: a contendersi il trofeo europeo saranno infatti Crystal Palace e Rayo Vallecano, rispettivamente club britannico e spagnolo che in semifinale hanno avuto la meglio senza troppi problemi di Shakhtar Donetsk e e Strasburgo.

Per il Crystal Palace il magico periodo sotto la guida di Glasner continua, visto il successo in FA Cup e nel Community Shield ottenuti nel giro di pochi mesi nel 2025. Per la squadra inglese che ha eliminato la semifinale nei turni precedenti è bastato il 2-1 nella semifinale di ritorno contro lo Shakhtar, visto il secco 3-1 del primo match.

Di fronte al Palace ci sarà dunque il Rayo, terzo club di Madrid che permetterà alla capitale spagnola di essere dunque in una finalissima continentale dopo le eliminazioni di Real e Atletico in Champions, quest'ultima nella semifinale dello scorso martedì.

Il Rayo ha vinto solamente trofei minori nel corso della sua storia centenaria e la finalissima di Conference rappresenterà un'occasione enorme per entrare nella leggenda, come terza squadra di Madrid a vincere un titolo e di fatto, eventualmente, l'unica cittadina a conquistare un trofeo nel 2025/2026. Per il Vallecano doppio successo per 1-0 contro lo Strasburgo e finale continentale conquistata.