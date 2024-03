Crotone-Casertana dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Monday Night di Serie C allo stadio Ezio Scida: Crotone e Casertana si sfidano in chiave playoff.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Sarà Crotone-Casertana il Monday Night del turno numero 32 del campionato di Serie C NOW. I calabresi attendono l’arrivo allo Scida dei campani, in un match che metterà di fronte due squadre in piena zona playoff.

Crotone, tuttavia, in flessione: solo tre punti nelle ultime cinque gare, con una vittoria e ben quattro sconfitte per i pitagorici.

La Caserttana, invece, è tornata al successo nell’ultima giornata e cercherà di mantenere il quinto posto della classifica.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.