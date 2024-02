Crotone-Benevento dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Allo Scida sfida al vertice nel girone C: il Benevento, quarto in classifica, in casa del Crotone quinto.

Nel Monday Night di Serie C sarà lo stadio Ezio Scida a ospitare il big match di giornata. In Calabria si affronteranno Crotone e Benevento. Rossoblu in leggera flessione: solo un punto nelle ultime due gare, con il ko contro l'Audace Cerignola e il pari di Sorrento. Benevento, invece, che con l'arrivo in panchina di Gaetano Auteri è riuscito a risalire fino al quarto posto, sognando di rimettersi in piena corsa per il primato. L'articolo prosegue qui sotto Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni, dove vederlo in tv e streaming.