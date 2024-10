Crotone-Benevento dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La capolista del girone C sbarca all’Ezio Scida: campani a caccia dell’allungo, calabresi in scia playoff.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

È stata, per una stagione, una sfida anche di Serie A. Oggi quella fra Crotone e Benevento vale la dodicesima giornata del girone C di Serie C e si propone come uno degli incroci più interessanti del turno infrasettimanale.

Calabresi vogliosi di bissare il successo di Giugliano, che ha consentito alla squadra di Longo di rimanere in scia della zona playoff.

Occhio, però, all’arrivo del Benevento capolista, che vuole ampliare il gap sulle inseguitrici, al momento di quattro lunghezze.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.