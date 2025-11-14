Pubblicità
Luka Modric Croatia
Leonardo Gualano

Croazia e Olanda ad un passo dal traguardo: cosa serve per qualificarsi già questa sera ai Mondiali

Croazia ed Olanda potrebbero staccare nelle prossime ore il pass per i Mondiali del 2026: la Germania può invece solo avvicinarsi all’obiettivo.

Sempre meno partite da giocare e più verdetti da attendere. Il cammino di qualificazione europea ai prossimi Mondiali del 2026 sta per giungere alla sua naturale conclusione.

Un discorso che riguarda ovviamente la fase a gironi, mentre saranno ben sedici le squadre che dovranno allungare il loro percorso fino ai playoff, in programma a fine marzo, che metteranno a disposizione gli ultimi pass.

Tra le rappresentative europee, Inghilterra e Francia sono state le prime ad assicurarsi la qualificazione diretta, ma già nella serata di venerdì 14 novembre potrebbero aggiungersi altre Nazionali.

  L'OLANDA A UNA VITTORIA DAL TRAGUARDO

    L’OLANDA A UNA VITTORIA DAL TRAGUARDO

    Tra le Nazionali che potrebbero staccare venerdì sera la qualificazione diretta ai Mondiali del 2026 c’è l’Olanda.

    Gli Orange infatti comandano il Gruppo G con tre punti di vantaggio sulla Polonia e sono già certi di un posto tra le prime due della classifica.

    A certificare la conquista dell’ambito pass con un turno d’anticipo potrebbe essere proprio lo scontro diretto con la Polonia, in programma a Varsavia. In caso di vittoria esterna, il primo posto sarebbe matematico in virtù delle sei lunghezze di vantaggio sulla seconda quando manca una sola gara al termine del percorso.

    La Polonia, dal canto suo, in caso di pareggio (o di mancata vittoria della Finlandia contro Malta) si garantirebbe un posto tra le prime due del raggruppamento.

  LA CROAZIA A UN PUNTO DAI MONDIALI

    LA CROAZIA A UN PUNTO DAI MONDIALI

    È realmente a un passo dalla qualificazione diretta ai prossimi Mondiali la Croazia.

    È infatti già certa di uno dei primi due posti nel Gruppo L e, grazie alle tre lunghezze di vantaggio sulla Repubblica Ceca — che ha giocato una partita in più — le basterà ottenere anche un solo pareggio nella sfida interna contro le Isole Faroe per tagliare il traguardo.

    La Repubblica Ceca è invece vicina ad assicurarsi il secondo posto: per farlo le basterà sperare nella vittoria della Croazia.

  Julian Nagelsmann Germany 2025

    LA GERMANIA PUÒ COMPIERE UN PASSO IMPORTANTE

    Tra le squadre che scenderanno in campo venerdì sera c’è anche una grandissima del calcio europeo come la Germania.

    La Nazionale tedesca comanda il Gruppo A (che è a quattro squadre) con gli stessi punti della Slovacchia (ovvero 9) ma con una differenza reti leggermente migliore (+5 contro +3).

    Non potrà ottenere in serata la qualificazione diretta, ma potrà garantirsi matematicamente uno dei primi due posti nel girone se riuscirà ad espugnare il campo di un Lussemburgo che sin qui ha collezionato quattro sconfitte in altrettante partite e se l’Irlanda del Nord (6 punti) non batterà la Slovacchia.