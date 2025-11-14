Croazia e Olanda ad un passo dal traguardo: cosa serve per qualificarsi già questa sera ai Mondiali

Sempre meno partite da giocare e più verdetti da attendere. Il cammino di qualificazione europea ai prossimi Mondiali del 2026 sta per giungere alla sua naturale conclusione.
Un discorso che riguarda ovviamente la fase a gironi, mentre saranno ben sedici le squadre che dovranno allungare il loro percorso fino ai playoff, in programma a fine marzo, che metteranno a disposizione gli ultimi pass.
Tra le rappresentative europee, Inghilterra e Francia sono state le prime ad assicurarsi la qualificazione diretta, ma già nella serata di venerdì 14 novembre potrebbero aggiungersi altre Nazionali.