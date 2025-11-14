Croazia e Olanda ad un passo dal traguardo: cosa serve per qualificarsi già questa sera ai Mondiali

È realmente a un passo dalla qualificazione diretta ai prossimi Mondiali la Croazia.

È infatti già certa di uno dei primi due posti nel Gruppo L e, grazie alle tre lunghezze di vantaggio sulla Repubblica Ceca — che ha giocato una partita in più — le basterà ottenere anche un solo pareggio nella sfida interna contro le Isole Faroe per tagliare il traguardo.

La Repubblica Ceca è invece vicina ad assicurarsi il secondo posto: per farlo le basterà sperare nella vittoria della Croazia.