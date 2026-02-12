Cristiano Ronaldo sostenuto dall'ex allenatore per l'incredibile collaborazione con Lionel Messi all'Inter Miami, tra le tensioni con l'Al-Nassr

L'ex allenatore del Manchester United Rene Meulensteen, che ha lavorato con CR7 all'Old Trafford, ha spiegato a BetGoat perché potrebbe realizzarsi una straordinaria collaborazione negli Stati Uniti. L'olandese ha dichiarato: "Cristiano Ronaldo potrebbe ancora avere successo nella MLS, senza alcun problema. Con la squadra e i giocatori giusti al suo fianco, al 100%, potrebbe avere successo. Dategli il servizio e lui metterà la palla in rete. Potrebbe farlo nella MLS, senza ombra di dubbio.

"Giocare al fianco di Lionel Messi nell'Inter Miami? Sarebbe incredibile. Onestamente, sarebbe fantastico. Sarebbero le partite più seguite ogni settimana. Chi non vorrebbe vederlo? A patto che ci sia il giusto equilibrio per garantire che sia Cristiano che Messi possano ancora giocare al meglio. È emozionante solo a pensarci, sarebbe l'evento più interessante nella storia del calcio se riuscissero a realizzarlo, questo è certo".

Meulensteen ha già parlato del sogno americano di CR7: "Riuscite a immaginare Messi e Ronaldo che giocano nella stessa squadra a Miami? È una città fantastica. Penso che gli piacerebbe molto andarci.

Al contrario, sarebbe fantastico riaccendere la rivalità tra Messi e Ronaldo. Perché non Los Angeles? Penso che Cristiano probabilmente si trasferirebbe a Los Angeles perché sarebbe così vicino a Hollywood. Probabilmente quella sarà la sua prossima destinazione".