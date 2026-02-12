Getty/GOAL
Cristiano Ronaldo sostenuto dall'ex allenatore per l'incredibile collaborazione con Lionel Messi all'Inter Miami, tra le tensioni con l'Al-Nassr
Ronaldo e Messi hanno firmato il rinnovo del contratto fino al 2025
I tifosi di tutto il mondo vorrebbero vedere Ronaldo e Messi, che insieme vantano 13 Palloni d'Oro, giocare nella stessa squadra prima che entrambi si ritirino. In passato si sono già affrontati in partite internazionali e nel feroce El Clasico che divide Barcellona e Real Madrid.
Nessuno dei due mostra segni di rallentamento, con Messi che ha fatto la storia in America diventando per due volte consecutive MVP. Ha contribuito a portare una storica vittoria nella MLS Cup alla Florida meridionale la scorsa stagione e ha prolungato il suo contratto fino al 2028.
Ronaldo, che ora ha 41 anni, sta lavorando a un lucroso contratto in Arabia Saudita che durerà fino al 2027. Tali condizioni potrebbero essere modificate quest'estate, con una clausola di rescissione che può essere attivata nella prossima finestra di mercato.
Ronaldo x Messi: potrebbe realizzarsi l'unione nella MLS?
L'ex allenatore del Manchester United Rene Meulensteen, che ha lavorato con CR7 all'Old Trafford, ha spiegato a BetGoat perché potrebbe realizzarsi una straordinaria collaborazione negli Stati Uniti. L'olandese ha dichiarato: "Cristiano Ronaldo potrebbe ancora avere successo nella MLS, senza alcun problema. Con la squadra e i giocatori giusti al suo fianco, al 100%, potrebbe avere successo. Dategli il servizio e lui metterà la palla in rete. Potrebbe farlo nella MLS, senza ombra di dubbio.
"Giocare al fianco di Lionel Messi nell'Inter Miami? Sarebbe incredibile. Onestamente, sarebbe fantastico. Sarebbero le partite più seguite ogni settimana. Chi non vorrebbe vederlo? A patto che ci sia il giusto equilibrio per garantire che sia Cristiano che Messi possano ancora giocare al meglio. È emozionante solo a pensarci, sarebbe l'evento più interessante nella storia del calcio se riuscissero a realizzarlo, questo è certo".
Meulensteen ha già parlato del sogno americano di CR7: "Riuscite a immaginare Messi e Ronaldo che giocano nella stessa squadra a Miami? È una città fantastica. Penso che gli piacerebbe molto andarci.
Al contrario, sarebbe fantastico riaccendere la rivalità tra Messi e Ronaldo. Perché non Los Angeles? Penso che Cristiano probabilmente si trasferirebbe a Los Angeles perché sarebbe così vicino a Hollywood. Probabilmente quella sarà la sua prossima destinazione".
Perché Beckham potrebbe rendere possibile un accordo straordinario
Beckham è considerato l'uomo in grado di realizzare un trasferimento clamoroso, dato che l'ex numero 7 del Manchester United è ora co-proprietario dell'Inter Miami. L'ex stella della MLS e vincitore della Coppa del Mondo Kleberson ha recentemente dichiarato a GOAL riguardo alla possibilità che Ronaldo si unisca a Messi: "Wow, immaginate se succedesse, l'America impazzirebbe! Venderebbero qualsiasi cosa pur di avere quei due insieme. In uno spogliatoio: Messi, Cristiano Ronaldo e forse Neymar. Sarebbe una squadra da sogno!".
Un altro uomo che ha onorato le file della MLS, l'ex attaccante del Toronto FC, del Chicago Fire e dei Vancouver Whitecaps Rob Earnshaw, ha anche detto a GOAL di un trasferimento che farebbe parlare il mondo: "Se ci fosse un posto dove questo potrebbe accadere, sarebbe un posto come l'Inter Miami.
Purtroppo, non credo che succederà mai. Tutti noi fanatici vorremmo vederli giocare in una squadra un giorno e lavorare insieme prima che entrambi si ritirino. Non credo che succederà, ma se ci fosse una possibilità, penso che David Beckham sarebbe quello che potrebbe realizzarla".
Ronaldo in sciopero: il GOAT portoghese pronto al ritorno
Ronaldo ha saltato le ultime tre partite dell'Al-Nassr in tutte le competizioni. Si è autoescluso dalla prima di queste, contestando la distribuzione dei fondi per i trasferimenti nella Saudi Pro League, e il suo comportamento è stato criticato da molti.
Si prevede che tornerà in campo sabato nella partita contro l'Al-Fateh, mentre la squadra insegue il titolo in Medio Oriente, ma resta da vedere quante altre presenze farà prima di unirsi alla squadra portoghese nella corsa alla gloria mondiale quest'estate.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
