Clamoroso Cristiano Ronaldo: potrebbe rifiutarsi di giocare la prossima gara perché scontento del mercato dell'Al-Nassr

A Bola ha perà smentito tali notizie. Il quotidiano insiste sul fatto che l'assenza di CR7 "non è legata ad alcuna gestione fisica dell'attaccante portoghese". L'Al-Nassr sta già rivolgendo la propria attenzione alla partita di venerdì contro i campioni sauditi in carica dell'Al-Ittihad, una partita in cui vorrà a tutti i costi vedere in campo il suo numero 7.
Secondo A Bola, Ronaldo è "insoddisfatto del modo in cui il PIF (Fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita) gestisce il club che rappresenta da tre anni, soprattutto se paragonato al trattamento riservato ai club rivali, anch'essi gestiti dallo stesso fondo".
Ronaldo, capitano dell'Al-Nassr, è deluso dalla mancanza di investimenti nella sua squadra. Il suo allenatore, Jorge Jesus, non ha ancora ricevuto il sostegno finanziario necessario per rafforzare la rosa nella finestra di mercato invernale. Haydeer Abdulkareem, un centrocampista ventunenne proveniente dall'Iraq, è infatti stato l'unico acquisto dell'Al-Nassr.
Due dei connazionali di Ronaldo all'Al-Nassr - Simao Coutinho (direttore sportivo) e Jose Semedo (amministratore delegato) - avrebbero visto i loro poteri "congelati all'inizio del mese a seguito di una decisione del consiglio di amministrazione".
