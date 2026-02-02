Clamoroso Cristiano Ronaldo: potrebbe rifiutarsi di giocare la prossima gara perché scontento del mercato dell'Al-Nassr

L'ex stella del Real Madrid, del Manchester United e della Juventus Ronaldo vanta un notevole potere in Arabia Saudita, avendo dato il via a una tendenza di trasferimenti quando si è trasferito in Medio Oriente nel 2023.

L'ex allenatore dell'Al-Nassr Stefano Pioli ha già parlato del trattamento speciale riservato al fuoriclasse portoghese: "Se arrivo con mezz'ora di anticipo, lui è lì già da 25 minuti. È sempre il primo a salire sull'autobus. È un perfezionista che esige molto da sé stesso e dagli altri. Vive per la squadra, aiuta, consiglia. A volte lo lascio parlare con i giocatori. Non posso trattarlo come gli altri, ma è intelligente e rispetta il suo ruolo e il mio".

Ronaldo ha prolungato il suo contratto fino all'estate del 2027, con la Saudi Pro League desiderosa di mantenerlo felice e nella lega. Saranno riluttanti a vedere una figura iconica scioperare e potenzialmente danneggiare la reputazione della divisione.