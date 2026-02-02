Goal.com
Chris Burton

Clamoroso Cristiano Ronaldo: potrebbe rifiutarsi di giocare la prossima gara perché scontento del mercato dell'Al-Nassr

Cristiano Ronaldo potrebbe maturare la clamorosa decisione di non scendere in campo nel prossimo impegno ufficiale con l’Al-Nassr: il fenomeno portoghese non è contento di come il suo club si sia mosso sul mercato.

Cristiano Ronaldo potrebbe rifiutarsi di giocare con l'Al-Nassr nella prossima partita della Saudi Pro League, secondo quanto riportato dai media del suo Paese natale, il Portogallo. 

Il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro sembrerebbe essere piuttosto frustrato in Medio Oriente. Tenendo conto di ciò, il quarantenne sta valutando la possibilità di rinunciare alla convocazione per il derby contro l'Al-Riyadh.

Uno scenario che sarebbe davvero clamoroso e che avrebbe delle precise motivazioni.

  • RONALDO RIFIUTERÀ DI GIOCARE NEL DERBY DI RIYADH?

    L'Al-Nassr, ancora in corsa per il titolo nazionale in questa stagione, tornerà in campo lunedì per affrontare i rivali locali. Resta da vedere se il fuoriclasse portoghese Ronaldo prenderà parte a quella partita.

    Era stato affermato che Ronaldo sarebbe stato escluso dalla partita contro l'Al-Riyadh, che si trova appena sopra la zona retrocessione, poiché il suo carico di lavoro continua a essere gestito con attenzione. Nonostante si mantenga in ottima forma fisica, non può più giocare ogni minuto di ogni partita sia con il club che con la nazionale. Una normale gestione, dunque.

    PERCHÉ RONALDO È SCONTENTO DELLA SAUDI PRO LEAGUE

    A Bola ha perà smentito tali notizie. Il quotidiano insiste sul fatto che l'assenza di CR7 "non è legata ad alcuna gestione fisica dell'attaccante portoghese". L'Al-Nassr sta già rivolgendo la propria attenzione alla partita di venerdì contro i campioni sauditi in carica dell'Al-Ittihad, una partita in cui vorrà a tutti i costi vedere in campo il suo  numero 7.

    Secondo A Bola, Ronaldo è "insoddisfatto del modo in cui il PIF (Fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita) gestisce il club che rappresenta da tre anni, soprattutto se paragonato al trattamento riservato ai club rivali, anch'essi gestiti dallo stesso fondo".

    Ronaldo, capitano dell'Al-Nassr, è deluso dalla mancanza di investimenti nella sua squadra. Il suo allenatore, Jorge Jesus, non ha ancora ricevuto il sostegno finanziario necessario per rafforzare la rosa nella finestra di mercato invernale. Haydeer Abdulkareem, un centrocampista ventunenne proveniente dall'Iraq, è infatti stato l'unico acquisto dell'Al-Nassr.

    Due dei connazionali di Ronaldo all'Al-Nassr - Simao Coutinho (direttore sportivo) e Jose Semedo (amministratore delegato) - avrebbero visto i loro poteri "congelati all'inizio del mese a seguito di una decisione del consiglio di amministrazione".

  • RONALDO SI OPPONE AL TRASFERIMENTO DI BENZEMA ALL'AL-HILAL

    Ronaldo ritiene che l'attuale gestione dell'Al-Nassr sia "peggiore rispetto a quella dell'Al-Hilal, che è stato più attivo sul mercato". È stato suggerito che la squadra attualmebte capolista della Saudi Pro League potrebbe ingaggiare l'ex compagno di squadra di Ronaldo al Real Madrid Karim Benzema dall'Al-Ittihad, dato che il 38enne attaccante non ha rinnovato il contratto con la sua attuale squadra.

    Ulteriori notizie provenienti dalla Turchia sostengono che Ronaldo si sia opposto al trasferimento dell'attaccante francese Benzema "perché danneggerebbe la correttezza della competizione". Nonostante le sue preoccupazioni, sembra che le trattative per il trasferimento siano ancora in corso.

    Non è la prima volta che Ronaldo esprime il suo disappunto per quanto sta accadendo nella Saudi Pro League. A metà gennaio ha sentito l'allenatore Jorge Jesus affermare che il suo attuale club "non ha il potere politico dell'Al-Hilal", la squadra che lui stesso ha allenato in passato.

    L'Al-Hilal ha risposto a tali commenti richiedendo una sospensione dal campionato, sostenendo che l'allenatore portoghese dovrebbe essere squalificato per un periodo compreso tra sei mesi e un anno. Ronaldo si è detto d'accordo con la dichiarazione del suo allenatore.

    RONALDO SOTTO CONTRATTO CON L'AL-NASSR FINO AL 2027

    L'ex stella del Real Madrid, del Manchester United e della Juventus Ronaldo vanta un notevole potere in Arabia Saudita, avendo dato il via a una tendenza di trasferimenti quando si è trasferito in Medio Oriente nel 2023.

    L'ex allenatore dell'Al-Nassr Stefano Pioli ha già parlato del trattamento speciale riservato al fuoriclasse portoghese: "Se arrivo con mezz'ora di anticipo, lui è lì già da 25 minuti. È sempre il primo a salire sull'autobus. È un perfezionista che esige molto da sé stesso e dagli altri. Vive per la squadra, aiuta, consiglia. A volte lo lascio parlare con i giocatori. Non posso trattarlo come gli altri, ma è intelligente e rispetta il suo ruolo e il mio".

    Ronaldo ha prolungato il suo contratto fino all'estate del 2027, con la Saudi Pro League desiderosa di mantenerlo felice e nella lega. Saranno riluttanti a vedere una figura iconica scioperare e potenzialmente danneggiare la reputazione della divisione.

