Bruma nuovo 7 del Portogallo: dopo anni di Cristiano Ronaldo un altro possessore per l'iconica maglia

Ronaldo non era a disposizione per Portogallo-Svezia, per questo Bruma ha indossato la 7. Nella prossima gara tornerà sulle spalle dell'ex Juventus.

Il Portogallo ha un nuovo numero 7. Temporaneamente, considerando che Cristiano Ronaldo recupererà la sua iconica casacca dalle prossime gare dei lusitani. Si è trattata però di una delle poche occasioni in cui un altro giocatore ha indossato la famosa maglia dell'ex Juventus.

Armindo Tué Na Bangna, meglio noto come Bruma è stato infatti scelto dal Portogallo in virtù dell'indisponibilità di Cristiano Ronaldo per la partita contro la Svezia. Un caso quasi unico, considerando che dal 2007 pochissimi hanno indossato il sette oltre al cinque volte Pallone d'Oro.

Inizialmente in panchina, Bruma è stato inserito a gara in corso nella partita contro la Svezia, segnando il momentaneo 4-0. Il risultato finale? 5-2 per il team di Roberto Martinez, in una gara a suo modo storica.