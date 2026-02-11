Cristiano Ronaldo "non ha il genio" di Lionel Messi, Diego Maradona o Ronaldo Nazario, insiste l'ex allenatore del Real Madrid.

Ronaldo potrebbe essere al tramonto della sua incredibile carriera, ma continua a fare notizia in tutto il mondo. Il suo recente battibecco con l'Al-Nassr, che lo ha visto saltare le ultime due partite della squadra a causa di una disputa sul calciomercato, ha riportato il 41enne sotto i riflettori. In campo, Ronaldo ha continuato a segnare con regolarità nella Saudi Pro League. Ha segnato 17 gol in 18 partite di campionato in questa stagione, mentre cerca di vincere il suo primo trofeo importante con l'Al-Nassr. Ronaldo possiede già una vasta collezione di trofei, avendo vinto tutti i titoli più importanti con il Manchester United, il Real Madrid e la Juventus, e si prevede che farà parte della squadra portoghese per i Mondiali del 2026 in estate.

La superstar portoghese ha anche promesso di continuare a giocare fino a raggiungere i 1.000 gol in carriera, dichiarando ai Globe Soccer Awards di Dubai lo scorso dicembre: "La mia passione è forte e voglio continuare. Non importa dove gioco, che sia in Medio Oriente o in Europa. Mi piace sempre giocare a calcio e voglio continuare. Sapete qual è il mio obiettivo. Voglio vincere trofei e voglio raggiungere quel numero [1.000 gol] che tutti voi conoscete. Raggiungerò sicuramente quel numero, se non ci saranno infortuni".