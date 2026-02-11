Getty
Cristiano Ronaldo "non ha il genio" di Lionel Messi, Diego Maradona o Ronaldo Nazario, insiste l'ex allenatore del Real Madrid.
Pubblicità
Ronaldo ancora sotto i riflettori
Ronaldo potrebbe essere al tramonto della sua incredibile carriera, ma continua a fare notizia in tutto il mondo. Il suo recente battibecco con l'Al-Nassr, che lo ha visto saltare le ultime due partite della squadra a causa di una disputa sul calciomercato, ha riportato il 41enne sotto i riflettori. In campo, Ronaldo ha continuato a segnare con regolarità nella Saudi Pro League. Ha segnato 17 gol in 18 partite di campionato in questa stagione, mentre cerca di vincere il suo primo trofeo importante con l'Al-Nassr. Ronaldo possiede già una vasta collezione di trofei, avendo vinto tutti i titoli più importanti con il Manchester United, il Real Madrid e la Juventus, e si prevede che farà parte della squadra portoghese per i Mondiali del 2026 in estate.
La superstar portoghese ha anche promesso di continuare a giocare fino a raggiungere i 1.000 gol in carriera, dichiarando ai Globe Soccer Awards di Dubai lo scorso dicembre: "La mia passione è forte e voglio continuare. Non importa dove gioco, che sia in Medio Oriente o in Europa. Mi piace sempre giocare a calcio e voglio continuare. Sapete qual è il mio obiettivo. Voglio vincere trofei e voglio raggiungere quel numero [1.000 gol] che tutti voi conoscete. Raggiungerò sicuramente quel numero, se non ci saranno infortuni".
- Getty Images Sport
Un grande goleador, ma non un genio
Nonostante l'enorme successo di Ronaldo, l'ex allenatore del Real Madrid, del Milan e della Juventus Capello ha affermato che la superstar portoghese non è ancora allo stesso livello dei veri grandi del calcio. Al programma "Hat-Trick" di ON Sport ha dichiarato: "Cristiano è un grande goleador e un atleta incredibile, ma non ha il genio di Messi, Maradona o Ronaldo Nazario. Quel genio che gli altri possedevano è assente in Cristiano. Non può essere paragonato a quei tre".
L'italiano ha allenato Ronaldo Nazario durante il suo periodo al Real Madrid e ha anche ammesso: "Ronaldo Nazario era un leader negativo che organizzava grandi feste e non voleva allenarsi".
Ha parlato anche del grande rivale del Real Madrid, il Barcellona, dicendo che i catalani giocano "un calcio bello e molto divertente", ma ha aggiunto: "Il punto debole del Barça è il suo costante ricorso alla trappola del fuorigioco. A volte, per pochi centimetri, ti ritrovi l'avversario solo davanti alla porta".
- PubblicitàPubblicità
Il punto di vista di Ronaldo sul dibattito GOAT
Ronaldo e Messi sono stati a lungo considerati due dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Messi ha ammesso, dopo aver vinto la Coppa del Mondo con l'Argentina nel 2023, di aver "raggiunto tutto" ciò che il calcio può offrire, ma Ronaldo non è d'accordo sul fatto che questo lo renda il giocatore migliore. In un'intervista con Piers Morgan ha dichiarato: "Messi è migliore di me? Non sono d'accordo. Non voglio essere umile".
Ha poi aggiunto: "Se mi chiedi, Cristiano, vincere la Coppa del Mondo è un sogno? No, non è un sogno. Definire cosa? Definire se sono uno dei migliori della storia, vincere una competizione, [di] sei partite, sette partite. Pensi che sia giusto?"
- Getty Images
Cosa riserva il futuro a Ronaldo?
L'Al-Nassr ha dovuto fare a meno di Ronaldo negli ultimi tempi, ma spera che il suo fuoriclasse torni in campo sabato nella Saudi Pro League. Ronaldo si è allenato con la squadra e dovrebbe essere disponibile per la partita contro l'Al-Fateh. L'Al-Nassr è attualmente a un punto dall'Al-Hilal in cima alla classifica, con Ronaldo che secondo quanto riferito sarebbe frustrato dalla mancanza di attività della sua squadra nella finestra di mercato di gennaio. L'Al-Hilal, anch'esso di proprietà del Fondo di investimento pubblico del Paese, ha invece ingaggiato Karim Benzema dall'Al-Ittihad.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità