Cristiano Ronaldo non ha dubbi: "Il campionato arabo è meglio della Ligue 1, in Francia c'è solo il PSG"

Il fuoriclasse portoghese ai Globe Soccer Awards: "Il futuro? Non farà l'allenatore o il dirigente, ma potrei diventare proprietario di un club".

Cristiano Ronaldo è intervenuto da Dubai in occasione dei Globe Soccer Awards dove è stato premiato in qualità di miglior giocatore del Medio Oriente e come miglior marcatore di tutti i tempi.

Il fuoriclasse portoghese, attualmente impegnato con l'Al-Nassr, ha parlato proprio del campionato arabo, paragonandolo ad uno dei campionati europei più importanti, ovvero quello francese. Ma non è stato l'unico argomento toccato dall'ex attaccante di Real Madrid, Juventus e Manchester United.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito le dichiarazioni del cinque volte Pallone d'Oro.