Cristiano Ronaldo e Messi nella MLS potrebbe accadere, ma il trasferimento causerebbe un “caos”

I tifosi di tutto il mondo vorrebbero vedere Ronaldo e Messi vestire la maglia della stessa squadra prima che entrambi si ritirino, e c’è la possibilità che un’unione possa avvenire nel sud della Florida. I vincitori della MLS Cup, l’Inter Miami, vantano l’ambizione e i fondi per rendere possibile un accordo.

Interrogato sulla possibilità che gli Aironi possano raggiungere un’intesa, Ramos ha detto a GOAL: “Non lo escluderei, perché non pensavo potessero avere Messi e Suarez e Busquets e Jordi Alba, e tutti gli altri. Penso che potrebbe succedere. Non credo che succederà. Se Ronaldo viene qui, probabilmente finirà in un’altra squadra".

Incalzato su quale potrebbe essere, con Ronaldo che vede un futuro nei film blockbuster di Hollywood, Ramos ha aggiunto: “Potrebbe essere LA. Potrebbe essere i LA Galaxy perché il LAFC si è preso parte dei titoli a LA. Forse il Galaxy vuole tornare al vertice. L’ingaggio di Ronaldo darebbe certamente loro quella visibilità.”

Tornando alla possibilità che Ronaldo vada a Miami e se ci sarebbero preoccupazioni per uno scontro di ego accanto al GOAT argentino Messi, Ramos ha detto: “Non credo. Penso che siano entrambi abbastanza grandi da sapere che ora vogliono solo vincere le partite. Sono entrambi certamente dei vincenti. E comunque Ronaldo non andrà sicuramente a Miami.

“Mi piacerebbe molto vederlo accadere. Quanto sarebbe fantastico se questi due ragazzi potessero finire insieme — uno o due anni a Miami. Spero che accada. Ci saranno problemi in termini di quanto siano grandi i loro ego? Penso che l’unico problema sarà come viaggeranno, perché sarà un caos con l’attenzione che questa squadra riceverebbe".