Getty/GOAL
Cristiano Ronaldo e Messi nella MLS potrebbe accadere, ma il trasferimento causerebbe un “caos”
Pubblicità
Ronaldo ha proclamato uno sciopero nella Saudi Pro League
L’intramontabile 41enne è apparso una figura frustrata in Medio Oriente, con domande su come vengano distribuiti i fondi tra le principali squadre in Arabia Saudita. Ronaldo è rimasto fuori per tre partite con l’Al-Nassr prima di rientrare infine nei ranghi.
È tornato a segnare - mentre va a caccia dei 1.000 goal in competizioni ufficiali nel corso della sua carriera da record - ma continua ad avere una clausola di rescissione nel suo ricco contratto. Quelle condizioni dovrebbero essere valide fino all’estate del 2027, ma potrebbero essere interrotte.
- Getty/GOAL
Ronaldo potrebbe unirsi a Messi all’Inter Miami, vincitrice della MLS Cup?
I tifosi di tutto il mondo vorrebbero vedere Ronaldo e Messi vestire la maglia della stessa squadra prima che entrambi si ritirino, e c’è la possibilità che un’unione possa avvenire nel sud della Florida. I vincitori della MLS Cup, l’Inter Miami, vantano l’ambizione e i fondi per rendere possibile un accordo.
Interrogato sulla possibilità che gli Aironi possano raggiungere un’intesa, Ramos ha detto a GOAL: “Non lo escluderei, perché non pensavo potessero avere Messi e Suarez e Busquets e Jordi Alba, e tutti gli altri. Penso che potrebbe succedere. Non credo che succederà. Se Ronaldo viene qui, probabilmente finirà in un’altra squadra".
Incalzato su quale potrebbe essere, con Ronaldo che vede un futuro nei film blockbuster di Hollywood, Ramos ha aggiunto: “Potrebbe essere LA. Potrebbe essere i LA Galaxy perché il LAFC si è preso parte dei titoli a LA. Forse il Galaxy vuole tornare al vertice. L’ingaggio di Ronaldo darebbe certamente loro quella visibilità.”
Tornando alla possibilità che Ronaldo vada a Miami e se ci sarebbero preoccupazioni per uno scontro di ego accanto al GOAT argentino Messi, Ramos ha detto: “Non credo. Penso che siano entrambi abbastanza grandi da sapere che ora vogliono solo vincere le partite. Sono entrambi certamente dei vincenti. E comunque Ronaldo non andrà sicuramente a Miami.
“Mi piacerebbe molto vederlo accadere. Quanto sarebbe fantastico se questi due ragazzi potessero finire insieme — uno o due anni a Miami. Spero che accada. Ci saranno problemi in termini di quanto siano grandi i loro ego? Penso che l’unico problema sarà come viaggeranno, perché sarà un caos con l’attenzione che questa squadra riceverebbe".
- PubblicitàPubblicità
Beckham è l’uomo giusto per far sì che avvenga un trasferimento clamoroso?
Sarebbe una questione da affrontare un altro giorno, con l’Inter Miami consapevole che avere Messi e Ronaldo insieme sarebbe un sogno di marketing. È stato suggerito che la leggenda del Manchester United Sir David Beckham - che è comproprietario degli Herons - potrebbe essere l’uomo in grado di trasformare in realtà l’apparente impossibile.
Un’altra ex stella della MLS, Rob Earnshaw, ha detto di recente a GOAL sull’argomento: “Se ci fosse un posto in cui potrebbe accadere, sarebbe un posto come l’Inter Miami. Purtroppo, non credo che accadrà mai. A tutti noi appassionati piacerebbe vederli giocare un giorno nella stessa squadra e lavorare insieme prima che si ritirino entrambi. Non penso che accadrà, ma se ci fosse una possibilità, credo che David Beckham sarebbe quello che lo renderebbe possibile”.
Il vincitore della Coppa del Mondo Kleberson, che a un certo punto ha anche giocato nei club negli Stati Uniti, è un altro ad aver detto a GOAL dell’Inter Miami che tenta un affondo per Ronaldo: “Wow, immaginate che accada, l’America impazzirà! Venderanno qualsiasi cosa per avere quei due ragazzi insieme. In uno spogliatoio - Messi, Cristiano Ronaldo e magari Neymar. È una squadra da sogno!”.
- Getty
Messi frustrato dopo l'avvio della stagione
L’Inter Miami potrebbe decidere di aver bisogno di ulteriori innesti dopo aver subito una umiliante sconfitta per 3-0 contro il LAFC nella gara d’esordio della stagione 2026 di MLS. Messi è apparso frustrato al termine di quella partita in California, ma le notizie secondo cui sarebbe entrato nello spogliatoio occupato dagli ufficiali di gara sono state smentite.
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità