Cristiano Ronaldo di nuovo al Manchester United? Cosa sta succedendo in Arabia e la clausola rescissoria per liberarsi dall'Al-Nassr

Le voci su una sua uscita stanno però diventando sempre più intense. Si è ipotizzato un ritorno alle origini dello Sporting per Ronaldo, mentre i tifosi di tutto il mondo vorrebbero vederlo insieme al suo eterno rivale Lionel Messi nell'Inter Miami, vincitrice della MLS Cup.
Molti tifosi dello United lo accoglierebbero volentieri all'Old Trafford, nonostante il suo ultimo periodo in Inghilterra si sia concluso in modo drammatico nel novembre 2022, quando il suo ricco contratto è stato rescisso.
Sky Sports sostiene che un ritorno emotivo a Manchester sia improbabile, poiché "questa opzione sembra essere definitivamente chiusa". Si afferma inoltre che lo United "non ha alcun interesse a riportare Ronaldo per una terza volta".
I Red Devils stanno costruendo quello che sperano sarà un futuro più luminoso, e Ronaldo, a 41 anni, sarebbe una soluzione a breve termine. Anche coloro che un tempo hanno giocato al suo fianco al "Teatro dei sogni" dubitano che l'accordo possa andare in porto.