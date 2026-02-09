Cristiano Ronaldo di nuovo al Manchester United? Cosa sta succedendo in Arabia e la clausola rescissoria per liberarsi dall'Al-Nassr

Nonostante abbia firmato il contratto più redditizio nel mondo del calcio, che secondo quanto riferito vale quasi 500.000 sterline al giorno, Ronaldo è sempre più frustrato in Medio Oriente. È deluso dal modo in cui i fondi vengono distribuiti tra le squadre controllate dal Fondo di investimento pubblico saudita (PIF).

CR7 ha saltato due partite dell'Al-Nassr, che ha vinto senza di lui, ed è stato criticato per aver cercato di esercitare un'influenza eccessiva sulla divisione che ha dominato da quando ha completato un trasferimento che ha fatto tendenza nel 2023.

La Saudi Pro League ha chiarito a Ronaldo che non gli sarà permesso di dettare legge dentro e fuori dal campo, dato che l'Al-Nassr ha il controllo delle proprie operazioni di reclutamento. Spetta a loro trovare i fondi per ulteriori acquisti di prestigio.