Cristiano Ronaldo Manchester United 2022Getty
Chris Burton

Cristiano Ronaldo di nuovo al Manchester United? Cosa sta succedendo in Arabia e la clausola rescissoria per liberarsi dall'Al-Nassr

Lo United allontana la pazza idea di riportare all'Old Trafford CR7, nel caos in Arabia per la protesta contro il fondo PIF. E spunta una clausola presente nel contratto che lo lega all'Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo sta alimentando le voci di trasferimento all'Al-Nassr, dopo aver scioperato nella Saudi Pro League, con ipotesi di un ritorno in Europa per il campione portoghese. 

Si vocifera che il 41enne attaccante potrebbe essere nel mirino del Manchester United per una terza stagione all'Old Trafford, ma la posizione dei Red Devils è stata rivelata.

  • IL PERCHÉ DELLA PROTESTA DI CRISTIANO RONALDO IN ARABIA

    Nonostante abbia firmato il contratto più redditizio nel mondo del calcio, che secondo quanto riferito vale quasi 500.000 sterline al giorno, Ronaldo è sempre più frustrato in Medio Oriente. È deluso dal modo in cui i fondi vengono distribuiti tra le squadre controllate dal Fondo di investimento pubblico saudita (PIF).

    CR7 ha saltato due partite dell'Al-Nassr, che ha vinto senza di lui, ed è stato criticato per aver cercato di esercitare un'influenza eccessiva sulla divisione che ha dominato da quando ha completato un trasferimento che ha fatto tendenza nel 2023.

    La Saudi Pro League ha chiarito a Ronaldo che non gli sarà permesso di dettare legge dentro e fuori dal campo, dato che l'Al-Nassr ha il controllo delle proprie operazioni di reclutamento. Spetta a loro trovare i fondi per ulteriori acquisti di prestigio.

  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty

    LA CLAUSOLA RESCISSORIA DI CRISTIANO RONALDO ALL'AL-NASSR

    È possibile che Ronaldo lasci il club quest'estate, dato che secondo alcune fonti il suo contratto prevede una clausola rescissoria di 44 milioni di sterline (60 milioni di dollari) che potrà essere attivata nella prossima finestra di mercato. Nonostante sia ormai alla fine della sua carriera da record, molti club in tutto il mondo sarebbero ancora disposti a investire su Ronaldo come figura sportiva e commerciale.

    Secondo Sky Sports, Ronaldo ha "avvertito il Public Investment Fund (PIF) e la Saudi Pro League della sua intenzione di lasciare il regno se non riceverà maggiori garanzie sportive".

    Gode ancora del fedele sostegno di molti tifosi nello Stato del Golfo, con striscioni recanti il numero sette esposti dal settimo minuto delle partite che ha saltato. Sky sottolinea che "molti lo considerano ancora il GOAT".

  • MLS CON MESSI O RITORNO AL MANCHESTER UNITED?

    Le voci su una sua uscita stanno però diventando sempre più intense. Si è ipotizzato un ritorno alle origini dello Sporting per Ronaldo, mentre i tifosi di tutto il mondo vorrebbero vederlo insieme al suo eterno rivale Lionel Messi nell'Inter Miami, vincitrice della MLS Cup.

    Molti tifosi dello United lo accoglierebbero volentieri all'Old Trafford, nonostante il suo ultimo periodo in Inghilterra si sia concluso in modo drammatico nel novembre 2022, quando il suo ricco contratto è stato rescisso.

    Sky Sports sostiene che un ritorno emotivo a Manchester sia improbabile, poiché "questa opzione sembra essere definitivamente chiusa". Si afferma inoltre che lo United "non ha alcun interesse a riportare Ronaldo per una terza volta".

    I Red Devils stanno costruendo quello che sperano sarà un futuro più luminoso, e Ronaldo, a 41 anni, sarebbe una soluzione a breve termine. Anche coloro che un tempo hanno giocato al suo fianco al "Teatro dei sogni" dubitano che l'accordo possa andare in porto.

  • Cristiano Ronaldo Manchester UnitedGetty

    OBIETTIVO MONDIALI

    L'ex difensore dello United Wes Brown ha dichiarato: "Non è felice, ma Cristiano Ronaldo tornerebbe al Manchester United per la terza volta? Direi di no. Non vedo come ciò possa accadere. Un trasferimento nella MLS? Forse. Forse tornerà in Portogallo e giocherà lì. Sono sicuro che avrà ancora molte opzioni.

    La cosa più importante è che lui voglia ancora giocare ai Mondiali e noi dovremo continuare a giocare e assicurarci che si mantenga in forma per farlo. È uno shock per tutti vedere Ronaldo in sciopero, ma onestamente penso che la questione si risolverà. Dovremo aspettare e vedere come andrà a finire".

    Ronaldo potrebbe aspettare fino alla fine dei Mondiali di calcio di quest'estate prima di prendere una decisione sul suo prossimo trasferimento. Vorrà evitare qualsiasi distrazione mentre insegue l'ambita corona mondiale come capitano della sua nazionale, ma le voci sul trasferimento sembrano destinate a continuare fino a quando non verrà rilasciata una dichiarazione ufficiale.

