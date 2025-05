Cristiano Ronaldo torna nella Liga? Il portoghese potrebbe ricoprire un ruolo dirigenziale

La superstar portoghese Cristiano Ronaldo potrebbe essere coinvolto in un'ambiziosa operazione di acquisizione di un club spagnolo.

Non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo nonostante i 40 anni.

Allo stesso modo, però, Cristiano Ronaldo potrbebe allargare la propria influenza nel calcio entrando a far parte di un club spagnolo in qualità di dirigente.

Mentre continua a lottare per raggiungere i 1000 goal e provare ad essere al massimo in vista dell'eventuale Mondiale 2026 in terra centro-nord americana, Cristiano Ronaldo sarebbe in procinto di tornare in Spagna per far parte dell'Almeria.