"Cristiano Ronaldo all'Inter Miami con Messi": ma è soltanto un Pesce d'Aprile spagnolo

Sia Ronaldo che Messi sono nella fase finale delle loro illustri carriere, e pochi avrebbero previsto che sarebbero rimasti in attività così a lungo quando hanno fatto il loro ingresso sulla scena negli anni 2000. L'ex stella del Real Madrid e del Manchester United ha ripetutamente parlato di chiudere la sua carriera calcistica in un futuro non troppo lontano, mentre Messi, 38 anni, è stato un po' più evasivo.

A novembre, quando gli è stato chiesto quando avrebbe potuto ritirarsi, Ronaldo ha risposto: "Presto. Ma penso che sarò pronto. Sarà dura, ovviamente. Sarà difficile? Sì. Probabilmente piangerò, sì... Sono una persona aperta. Sarà molto, molto difficile, sì. Ma Piers [Morgan], io preparo il mio futuro da quando avevo 25, 26, 27 anni, preparo il mio futuro. Quindi penso che sarò in grado di sopportare quella pressione".

Due mesi prima, Messi aveva suggerito che forse non avrebbe giocato nella Coppa del Mondo del 2026, quando l'Argentina cercherà di difendere il titolo.

"L'ho detto in quel momento. Non credo che giocherò in un altro Mondiale. Data la mia età, è logico che non ce la farò, ma siamo lì e sono emozionato. Sto vivendo giorno per giorno, sentendo le sensazioni. E quello che è chiaro è che oggi è stata l'ultima partita qui", ha detto.

Tuttavia, il veterano ha firmato un nuovo contratto con Miami fino alla fine della stagione 2028, quindi sembra che non voglia ritirarsi ancora per un po'.