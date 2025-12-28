Pubblicità
Pubblicità
Cristiano Ronaldo Lionel MessiGetty
Richard Mills

"Cristiano Ronaldo all'Inter Miami con Messi": ma è soltanto un Pesce d'Aprile spagnolo

Dalla Spagna clamorosa notizia secondo cui CR7 sarebbe stato offerto all'Inter Miami per chiudere la carriera in coppia con Messi: peccato si tratti di un Pesce d'Aprile, che nel Paese iberico ricade il 28 dicembre.

Pubblicità

Secondo alcune indiscrezioni, Cristiano Ronaldo vorrebbe mettere da parte la sua lunga rivalità con Lionel Messi e concludere la sua carriera giocando con lui nell'Inter Miami

Le due icone sportive sono tra i più grandi calciatori di tutti i tempi, ma in questo secolo si sono spesso trovati uno contro l'altro. 

Tuttavia, mentre il quarantenne riflette sulla sua vita dopo l'Al-Nassr, crescono le speculazioni sul fatto che potrebbe voler diventare compagno di squadra di Messi nella Major League Soccer per un ultimo trionfo.

  • Messi Ronaldo split 2025Getty/GOAL

    CR7 E MESSI VICINI AL RITIRO

    Sia Ronaldo che Messi sono nella fase finale delle loro illustri carriere, e pochi avrebbero previsto che sarebbero rimasti in attività così a lungo quando hanno fatto il loro ingresso sulla scena negli anni 2000. L'ex stella del Real Madrid e del Manchester United ha ripetutamente parlato di chiudere la sua carriera calcistica in un futuro non troppo lontano, mentre Messi, 38 anni, è stato un po' più evasivo.

    A novembre, quando gli è stato chiesto quando avrebbe potuto ritirarsi, Ronaldo ha risposto: "Presto. Ma penso che sarò pronto. Sarà dura, ovviamente. Sarà difficile? Sì. Probabilmente piangerò, sì... Sono una persona aperta. Sarà molto, molto difficile, sì. Ma Piers [Morgan], io preparo il mio futuro da quando avevo 25, 26, 27 anni, preparo il mio futuro. Quindi penso che sarò in grado di sopportare quella pressione".

    Due mesi prima, Messi aveva suggerito che forse non avrebbe giocato nella Coppa del Mondo del 2026, quando l'Argentina cercherà di difendere il titolo.

    "L'ho detto in quel momento. Non credo che giocherò in un altro Mondiale. Data la mia età, è logico che non ce la farò, ma siamo lì e sono emozionato. Sto vivendo giorno per giorno, sentendo le sensazioni. E quello che è chiaro è che oggi è stata l'ultima partita qui", ha detto.

    Tuttavia, il veterano ha firmato un nuovo contratto con Miami fino alla fine della stagione 2028, quindi sembra che non voglia ritirarsi ancora per un po'.

    • Pubblicità

  • RISPETTO RECIPROCO

    Messi e Ronaldo si sono sfidati per i premi più importanti, sia a livello di squadra che individuale. Hanno dominato il Ballon d'Or, con 11 vittorie in totale, e nonostante siano rivali accaniti, c'è sempre stato un forte rispetto reciproco.

    In precedenza, Messi aveva detto di Ronaldo: "Cerchiamo di ottenere il meglio ogni anno per la nostra squadra, e quello che si dice al di fuori di questo non credo sia molto importante. È un giocatore fenomenale con molte qualità. Lo sanno tutti, ed è per questo che è uno dei migliori al mondo".

    E in cambio, il portoghese una volta ha ammesso: "Certo che provo affetto per Leo Messi. Siamo stati insieme sul palcoscenico per 15 anni. Ricordo che gli traducevo l'inglese ai Galà perché non lo parlava bene. Mi ha sempre trattato bene e mi ha sempre rispettato".

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Ronaldo-MessiGetty/GOAL

    "CRISTIANO RONALDO OFFERTO ALL'INTER MIAMI"

    In un articolo pubblicato dalla testata spagnola Mundo Deportivo, Ronaldo avrebbe "dato ordine ai suoi agenti di offrirlo all'Inter Miami", mettendo da parte la lunga rivalità con il calciatore argentino. Si dice che sia disposto ad accettare uno stipendio molto inferiore a quello che percepisce all'Al-Nassr, che si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di sterline a settimana. La testata elenca cinque motivi per cui Ronaldo, il cui contratto attuale scade nel 2027, vuole soddisfare il desiderio di non giocare mai al fianco di Messi.

    Il primo motivo riportato è che l'ex giocatore della Juventus è "stanco" di giocare in Arabia Saudita, con l'attaccante "offeso" dal fatto che più spettatori guardino le corse dei cammelli che le partite dell'Al-Nassr. Il secondo motivo sarebbe che il dermatologo di fama internazionale, il dottor Rosado, gli avrebbe assicurato che il sole saudita non è il migliore per la sua pelle "delicata", mentre il clima di Miami, ad esempio, sarebbe più adatto. In terzo luogo, il calciatore della nazionale portoghese è "ossessionato" dalla sua forma fisica, ben consapevole che se "sfoggiasse i suoi addominali scolpiti sulle calde sabbie di South Beach (Miami), il numero dei suoi fan aumenterebbe a dismisura".

    Inoltre, l'ex asso dello Sporting CP sarebbe desideroso di dedicarsi al cinema e circolano voci secondo cui potrebbe recitare nell'ultimo capitolo della saga di Terminator. Infine, Ronaldo, determinato a battere altri record calcistici, sa che Messi è l'unico giocatore in grado di strappargli altri traguardi personali. Pertanto, se giocherà con lui a Miami, potrà "sottrargli di nascosto" i calci di punizione e i rigori all'ex giocatore del Barcellona, approfittando dei suoi "magici assist". Inoltre, ha un buon rapporto con il co-proprietario del Miami, David Beckham.

    Cerchi scommesse calcistiche più intelligenti? Ottieni anteprime di esperti, pronostici basati sui dati e approfondimenti vincenti con GOAL Tips su Telegram. Unisciti subito alla nostra comunità in continua crescita!

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • IL PESCE D'APRILE SPAGNOLO

    Se trovate difficile crederci, è per una buona ragione. Il 28 dicembre è l'equivalente del pesce d'aprile in Spagna, che inganna i lettori all'estero ma non quelli nazionali. Ergo, questo non accadrà. Un indizio è che l'autore dell'articolo è Ricardo Tubbs, un personaggio immaginario della serie TV Miami Vice. Quindi, sembra che Ronaldo e Messi non giocheranno insieme, dopotutto.

    Per inciso, mentre Messi si gode la pausa stagionale dopo aver guidato il Miami alla sua prima MLS Cup, Ronaldo si concentrerà probabilmente sul concludere l'anno in bellezza quando la sua squadra, l'Al-Nassr, attualmente in testa alla classifica, affronterà l'Al-Ittifaq martedì sera nel campionato saudita.

  • Pubblicità
    Pubblicità
1ª Divisione
Al-Ettifaq crest
Al-Ettifaq
ALI
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
0