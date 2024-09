Cristiano Ronaldo verso il goal 1000: contro la Scozia inizia il viaggio per superare la leggenda e diventare il calcio

Dopo aver segnato la rete numero 900, ora Cristiano Ronaldo vuole essere il primo giocatore certificato a raggiungere le 1000 reti.

Segnare 900 goal ti rende il calciatore più importante nella storia del calcio? Ovviamente no. Sia per una questione si soggettività, sia per la certezza che nel calcio le reti non sono tutto.

Cristiano Ronaldo è comunque uno degli sportivi e giocatori più forti di sempre in ogni caso, considerando l'unione tra goal messi insieme, i trofei vinti e l'importanza avuta nelle squadre in cui ha giocato.

Ossessionato dai record, l'attuale attaccante dell'Al-Nassr che tra qualche mese compirù quarant'anni, ha come nuovo grande desiderio quello di diventare il primo giocatore con 1000 goal certificati. Certo, si parla di quattro cifre per colleghi come Pelè e Romario, ma nessuno dei dati segnati in passato è certo e ufficiale. I 900 di Ronaldo, sì.

La rete segnata contro la Croazia ha portato Cristiano Ronaldo a diventare il primo giocatore con 900 (70 in più di Leo Messi), dando vita ad un countdown che l'attaccante portoghese ha cominciato quasi inconsapevolmente. Quasi, ovviamente.