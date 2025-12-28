Cristiano Ronaldo fissa gli obiettivi: "Voglio arrivare a 1000 goal e diventare il giocatore con più trofei nella storia"

Cristiano Ronaldo, premiato ai Globe Soccer Awards come miglior calciatore del Medio Oriente per il terzo anno di fila, ha fissato i suoi prossimi obiettivi per questa parte finale della sua pluridecorata carriera.
Ad anni 40, CR7 è legato all'Al-Nassr fino al 30 giugno 2027 e di conseguenza giocherà a calcio almeno per un altro anno e mezzo. 18 mesi nel corso dei quali proverà a raggiungere gli ultimi traguardi di un percorso semplicemente straordinario e di fatto inimitabile.
Il fuoriclasse portoghese, dopo la consegna del riconoscimento è intervenuto sul palco e ha chiarito quali sono gli obiettivi da qui sino al termine della sua carriera.