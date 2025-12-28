Cristiano Ronaldo fissa gli obiettivi: "Voglio arrivare a 1000 goal e diventare il giocatore con più trofei nella storia"

"Grazie per questo fantastico premio, per me è un piacere enorme vedere giocatori, presidenti e agenti. È una notte fantastica e questa serata di Gala è una delle mie preferite perché vedo tante belle persone, soprattutto mia moglie che è sempre lì a sostenermi, i miei figli, i miei genitori, i miei compagni di squadra. È difficile continuare a giocare ma la passione è troppo più importante nelle mie esigenze, nelle mie intenzioni quindi io continuo a giocare e mi diverto: segnare goal, vincere trofei e fare goal. Sapete quali sono i miei obiettivi: voglio diventare il giocatore con più trofei nella storia e raggiungere quell'altro numero che tutti voi sapete..."