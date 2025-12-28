Pubblicità
Cristiano Ronaldo Al NassrGetty Images
Michael Di Chiaro

Cristiano Ronaldo fissa gli obiettivi: "Voglio arrivare a 1000 goal e diventare il giocatore con più trofei nella storia"

Il fuoriclasse portoghese non si nasconde: "Voglio raggiungere quel numero che conoscete tutti...".

Cristiano Ronaldo, premiato ai Globe Soccer Awards come miglior calciatore del Medio Oriente per il terzo anno di fila, ha fissato i suoi prossimi obiettivi per questa parte finale della sua pluridecorata carriera.

Ad anni 40, CR7 è legato all'Al-Nassr fino al 30 giugno 2027 e di conseguenza giocherà a calcio almeno per un altro anno e mezzo. 18 mesi nel corso dei quali proverà a raggiungere gli ultimi traguardi di un percorso semplicemente straordinario e di fatto inimitabile.

Il fuoriclasse portoghese, dopo la consegna del riconoscimento è intervenuto sul palco e ha chiarito quali sono gli obiettivi da qui sino al termine della sua carriera.

  • LE PAROLE DI RONALDO

    "Grazie per questo fantastico premio, per me è un piacere enorme vedere giocatori, presidenti e agenti. È una notte fantastica e questa serata di Gala è una delle mie preferite perché vedo tante belle persone, soprattutto mia moglie che è sempre lì a sostenermi, i miei figli, i miei genitori, i miei compagni di squadra. È difficile continuare a giocare ma la passione è troppo più importante nelle mie esigenze, nelle mie intenzioni quindi io continuo a giocare e mi diverto: segnare goal, vincere trofei e fare goal. Sapete quali sono i miei obiettivi: voglio diventare il giocatore con più trofei nella storia e raggiungere quell'altro numero che tutti voi sapete..."

  • QUANTI GOAL MANCANO A RONALDO PER ARRIVARE A 1000?

    Cristiano Ronaldo, con la doppietta messa a segno nell'ultima partita con l'Al-Nassr, ha toccato quota 956 goal ufficiali in carriera. Al cinque volte Pallone d'Oro, dunque, mancano 44 goal per tagliare l'incredibile traguardo delle mille reti in carriera.

