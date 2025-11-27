La FIFA infrange le regole per Cristiano Ronaldo: la decisione in vista del Mondiale che crea un precedente

Ronaldo aveva promesso che avrebbe "cercato di comportarsi bene" prima della partita di qualificazione ai Mondiali tra Portogallo e Irlanda, disputata a Dublino il 13 novembre. Tuttavia, dopo poco più di un'ora di gioco, con il Portogallo in svantaggio per due goal segnati da Troy Parrott, l'attaccante ha colpito con una gomitata alla schiena Dara O'Shea. Inizialmente Ronaldo ha ricevuto un cartellino giallo dall'arbitro, ma è stato giustamente trasformato in rosso dopo l'intervento del Video Assistant Referee (VAR).

Come sempre nel caso di Ronaldo, nulla è mai colpa sua, e il gioco dello scaricabarile è iniziato prima ancora che raggiungesse il tunnel dell'Aviva Stadium, con il quarantenne che ha prima insinuato che O'Shea avesse esagerato l'incidente con un gesto di pianto, per poi stranamente incolpare il manager dell'Irlanda Heimir Hallgrimsson per la sua espulsione durante un acceso scambio a bordo campo.

"Mi ha fatto i complimenti per aver messo sotto pressione l'arbitro", ha rivelato l'islandese, che nella conferenza stampa pre-partita aveva accusato Ronaldo di aver influenzato gli arbitri durante l'incontro tra le due squadre a Lisbona il mese precedente. "Ma non c'entrava nulla con me, a meno che non gli sia entrato nella testa. Direi che è stato solo un momento di leggerezza da parte sua. È stata la sua azione in campo a costargli il cartellino rosso".

Avrebbe anche dovuto costare a Ronaldo due partite ai Mondiali della prossima estate.