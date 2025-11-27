Pubblicità
Pubblicità
FIFA Cristiano Ronaldo ban GFXGOAL
Mark Doyle

La FIFA infrange le regole per Cristiano Ronaldo: la decisione in vista del Mondiale che crea un precedente

Poco più di un anno fa, Gianni Infantino ha annunciato che l'Inter Miami avrebbe partecipato alla Coppa del Mondo per club FIFA 2025. Ha affermato che gli Herons erano "partecipanti meritevoli", avendo presumibilmente dimostrato di essere "il miglior club" della MLS. Solo che non era vero. Miami aveva sì concluso al primo posto la classifica della stagione regolare, ma i play-off dovevano ancora iniziare.

Pubblicità

Infantino, però, non poteva correre il rischio che Miami non vincesse la MLS Cup, quindi si è mosso rapidamente per sfruttare il successo del Supporters' Shield, usandolo come scusa per giustificare la loro selezione come "padroni di casa" della Coppa del Mondo per club (una mossa intelligente, dato che Miami è stata eliminata al primo turno dei play-off della MLS).

Tutti sapevano perché Miami era stata inclusa: Lionel Messi. Infantino era così desideroso di suscitare interesse per la Coppa del Mondo per club che ha escogitato un modo per coinvolgere l'argentino.

All'epoca le proteste non furono particolarmente veementi, soprattutto a causa del calendario del Mondiale per Club e del fatto che fosse considerata prevalentemente un torneo pre-stagionale. La Coppa del Mondo, però, è qualcosa di molto diverso, qualcosa di speciale e, presumibilmente, qualcosa di sacrosanto: ecco perché c'è stata una reazione così aspra alla decisione della FIFA di piegare le regole per garantire che un'altra superstar mondiale, Cristiano Ronaldo, potesse giocare in tutte le partite del Portogallo e nelle finali della prossima estate in Nord America.

  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    LA RICOSTRUZIONE DELL'EPISODIO

    Ronaldo aveva promesso che avrebbe "cercato di comportarsi bene" prima della partita di qualificazione ai Mondiali tra Portogallo e Irlanda, disputata a Dublino il 13 novembre. Tuttavia, dopo poco più di un'ora di gioco, con il Portogallo in svantaggio per due goal segnati da Troy Parrott, l'attaccante ha colpito con una gomitata alla schiena Dara O'Shea. Inizialmente Ronaldo ha ricevuto un cartellino giallo dall'arbitro, ma è stato giustamente trasformato in rosso dopo l'intervento del Video Assistant Referee (VAR).

    Come sempre nel caso di Ronaldo, nulla è mai colpa sua, e il gioco dello scaricabarile è iniziato prima ancora che raggiungesse il tunnel dell'Aviva Stadium, con il quarantenne che ha prima insinuato che O'Shea avesse esagerato l'incidente con un gesto di pianto, per poi stranamente incolpare il manager dell'Irlanda Heimir Hallgrimsson per la sua espulsione durante un acceso scambio a bordo campo.

    "Mi ha fatto i complimenti per aver messo sotto pressione l'arbitro", ha rivelato l'islandese, che nella conferenza stampa pre-partita aveva accusato Ronaldo di aver influenzato gli arbitri durante l'incontro tra le due squadre a Lisbona il mese precedente. "Ma non c'entrava nulla con me, a meno che non gli sia entrato nella testa. Direi che è stato solo un momento di leggerezza da parte sua. È stata la sua azione in campo a costargli il cartellino rosso".

    Avrebbe anche dovuto costare a Ronaldo due partite ai Mondiali della prossima estate.

    • Pubblicità
  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    LA STRATEGIA COMUNICATIVA E LE REGOLE

    Qualsiasi cartellino rosso per comportamento violento comporta solitamente una sospensione automatica di tre partite, il che significa che Ronaldo avrebbe dovuto essere sospeso non solo per l'ultima partita di qualificazione ai Mondiali della sua nazionale contro l'Armenia, il 16 novembre, ma anche per le prime due partite del torneo vero e proprio. Si è trattato di un chiaro caso di gioco scorretto grave. La pena standard avrebbe dovuto essere una formalità.

    Tuttavia, l'allenatore del Portogallo Roberto Martinez ha inizialmente affermato: " Penso che l'azione sembri peggiore di quanto non sia in realtà. Non credo che si tratti di una gomitata, ma dalla posizione della telecamera sembra proprio una gomitata".

    Poi, lo spagnolo ha cambiato tattica, sostenendo che Ronaldo meritava "riconoscimento" piuttosto che critiche per non essere mai stato espulso a livello internazionale. Questo fatto ha costituito la base dell'argomentazione del Portogallo contro la squalifica di tre partite e, incredibilmente, ha funzionato.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    LA DECISIONE SENZA PRECEDENTI

    Martedì la commissione disciplinare della FIFA ha rivelato che le ultime due partite della squalifica di tre incontri inflitta a Ronaldo sono state sospese per un anno, a meno che il calciatore non "commetta un'altra infrazione di natura e gravità simili durante il periodo di prova". In tal caso, "la sospensione prevista dalla decisione disciplinare sarà considerata automaticamente revocata e le restanti due partite dovranno essere scontate immediatamente".

    È stata una decisione sbalorditiva, completamente senza precedenti eppure assolutamente prevedibile. In effetti, ciò che è davvero deprimente della sentenza su Ronaldo è che tutti se l'aspettavano.

    Era semplicemente impossibile che la FIFA impedisse all'uomo con il maggior numero di follower sui social media del pianeta di partecipare a pieno titolo al suo evento di punta. È semplicemente troppo importante per il marchio, come dimostra la presenza di Ronaldo alla cena alla Casa Bianca la scorsa settimana insieme al suo "capo", il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, Infantino e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

    Di conseguenza, la FIFA non ha avuto altra scelta che ridicolizzare la propria commissione disciplinare, perché sarebbe stato molto più difficile concludere accordi commerciali e vendere i biglietti delle partite senza Ronaldo, il volto più famoso al mondo, in prima linea in ogni possibile campagna pubblicitaria.

  • Gianni Infantino Cristiano RonaldoGetty Images

    L'OSSESSIONE PER LE SUPERSTAR

    La determinazione della FIFA a riempire le proprie competizioni di stelle spiega perché abbia reso più facile che mai alle nazioni con il maggior numero di telespettatori qualificarsi per i Mondiali, ampliando le finali a 48 partecipanti, con il rischio di diluire la qualità ma aumentando al contempo i flussi di entrate. Vale anche la pena ricordare il tentativo fallito di inserire Ronaldo nella Coppa del Mondo per club facendogli firmare un contratto a breve termine con una delle squadre partecipanti, tanta era la disperazione di vederlo affiancare Messi nel torneo.

    È stato anche significativo che lo stesso giorno in cui Ronaldo ha ottenuto una tregua, la FIFA abbia anche annunciato che, per la prima volta in assoluto, le prime quattro nazioni teste di serie del torneo - Spagna, Argentina, Francia e Inghilterra - sarebbero state tenute separate fino alle semifinali se avessero vinto i rispettivi gironi - un tentativo palese di evitare che le nazioni con il maggior numero di tifosi subissero un'eliminazione anticipata (proprio come fece la UEFA con la Champions League molti, molti anni fa).

    Ciò solleva una domanda: se non è rotto, perché ripararlo?

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    PRECEDENTE PERICOLOSO

    C'è qualche possibilità che una federazione nazionale o un giocatore contestino la sentenza su Ronaldo, o anche solo la citino come precedente per appellarsi contro una futura squalifica per comportamento violento. Chi viene espulso negli spareggi dei Mondiali potrebbe immediatamente chiedere l'annullamento della squalifica obbligatoria sulla base della buona condotta precedente.

    In questo senso, forse la FIFA ha aperto un vaso di Pandora che potrebbe finire per creare un vero e proprio caos, e vale la pena ricordare che il trattamento speciale riservato a Ronaldo ha suscitato indignazione tra i tifosi di tutto il mondo.

  • FBL-WC-2026-PLAYOFF-DRAWAFP

    IGNORARE IL REGOLAMENTO

    Nonostante le proteste per la decisione su Ronaldo, è probabile che la questione venga presto dimenticata e sostituita dall'attesa, dato che iniziano i preparativi per il più grande spettacolo del mondo, a partire dal sorteggio della fase a gironi che si terrà a Washington D.C. il 5 dicembre.

    La FIFA ha sostanzialmente ignorato il proprio regolamento per soddisfare se stessa e un giocatore molto importante. Ronaldo ora deve mantenere la sua parte dell'accordo e continuare a comportarsi da "bravo ragazzo" in futuro.

  • Pubblicità
    Pubblicità