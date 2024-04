Cristiano Ronaldo segna due triplette di fila, ora manca veramente poco: i 900 goal si avvicinano

42 reti in stagione con la maglia dell'Al-Nassr, non segnava così tanto dai tempi del Real Madrid: a 39 anni non si ferma, implacabile.

Certo, il campionato saudita non è la Premier League, la Serie A o la Liga, ma Cristiano Ronaldo sta dimostrando di poter essere sempre decisivo, considerando i 39 anni stampati nel passaporto. Sono tanti i giocatori che arrivati nella Saudi hanno fallito, ma il portoghese continua a macinare reti su reti. Dopo aver superato il record personale di goal nelle stagioni successive al Real Madrid, dunque anche nel periodo alla Juventus, Cristiano Ronaldo ha superato quota 42 reti stagionali con l'Al-Nassr in virtù di due triplette consecutive. Miglior triplettista degli ultimi decenni (secondo dati ufficiali solo alle spalle di Pelè nel corso della storia), Cristiano Ronaldo avvicina a grandi passi la cifra tonda di 900 goal in carriera. Un traguardo impossibile per tutti, ma non per il cinque volte Pallone d'Oro. L'articolo prosegue qui sotto