Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Cristiano Ronaldo compra un club in Spagna, acquisito il 25% dell'Almeria: il comunicato ufficiale della società di seconda divisione

Il fuoriclasse portoghese investe nel club andaluso di seconda divisione tramite CR7 Sports Investments, annunciando ambizioni di crescita e sviluppo.

Cristiano Ronaldo ha acquisito il 25% dell’Almeria, club attualmente terzo in seconda divisione spagnola. 

La società andalusa ha annunciato l’ingresso del fuoriclasse portoghese attraverso un comunicato ufficiale: l’operazione, realizzata attraverso CR7 Sports Investments, nuova filiale della holding CR7 SA, entra a far parte del che punta al ritorno stabile del club nella massima serie. 

CR7 ha deciso di investire sull’Almeria mentre continua a segnare con l’Al-Nassr, con cui guida la Saudi Pro League grazie ai suoi 21 goal e 2 assist.

  • L’ANNUNCIO DELL’ALMERIA E LE CIFRE

    Nel comunicato diffuso dalla società spagnola, viene spiegato che l’acquisizione da parte di Ronaldo è stata completata tramite la nuova struttura di investimento CR7 Sports Investments, creata con l’obiettivo di ampliare il raggio d’azione degli affari del calciatore. 

    La società ha precisato che, pur non rendendo pubblici i dettagli finanziari, l'operazione rappresenta un impegno di lungo termine da parte del portoghese.

    L’Almeria, attualmente terzo in classifica nella seconda divisione, vede l’arrivo del nuovo socio come un impulso strategico nella corsa al ritorno in Liga, traguardo raggiunto l’ultima volta nel 2023/24.

  • PERCHÉ RONALDO COMPRA L’ALMERIA

    L’investimento nel club andaluso si colloca infatti in un percorso più ampio che negli ultimi anni ha portato il portoghese a muoversi nei settori dell’ospitalità, del lusso, della salute, della tecnologia e dei media, oltre al recente ingresso in WAW, di proprietà del lottatore Ilia Topuria.

    La proprietà dell’Almeria ha sottolineato che l’affare è stato agevolato dal buon rapporto tra Ronaldo e il proprietario saudita del club, Mohammed Al-Khereiji, consolidato negli anni durante la permanenza dell’attaccante nella Saudi League.

  • LE PAROLE DI CRISTIANO RONALDO

    All’interno della nota ufficiale diffusa dall’Almeria vengono riportate le dichiarazioni del fuoriclasse portoghese:

    “Da tempo ho l’ambizione di contribuire al calcio al di là del campo. L’Almeria è un club spagnolo con una solida base e un chiaro potenziale di crescita. Desidero lavorare con il team che lo dirige per supportare il club nella sua nuova fase di crescita“.

    In un passaggio parallelo dello stesso comunicato, Ronaldo ribadisce il senso dell’investimento:

    “Ho sempre avuto l'ambizione di contribuire al calcio oltre il campo. L'Almeria è un club con solide fondamenta e chiaro potenziale di crescita. Sono davvero entusiasta di lavorare insieme al team dirigenziale per supportare la prossima fase dello sviluppo del club“.

  • LA REAZIONE DELL’ALMERIA

    Il presidente dell’Almeria, Mohamed al Khereiji, nel comunicato pubblicato dal club, ha espresso soddisfazione per l’ingresso di Ronaldo nella proprietà:

    “È considerato il migliore in campo, conosce molto bene i campionati spagnoli e capisce il potenziale di ciò che stiamo costruendo qui, sia per quanto riguarda la prima squadra che il settore giovanile“.

  • COME STA ANDANDO CR7 ALL’AL-NASSR

    L’operazione societaria si inserisce in una fase in cui Ronaldo, pur avvicinandosi al termine della carriera, continua a incidere sul campo. 

    Di recente ha segnato il suo goal numero 965 in carriera nella vittoria per 5-0 dell’Al-Nassr contro l’Al-Najma, contribuendo a mantenere il club al comando della Saudi Pro League

    Un rendimento che affianca la crescente attività imprenditoriale del calciatore, impegnato nel costruire un portafoglio aziendale destinato a evolversi oltre il calcio giocato.

