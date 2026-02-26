Cristiano Ronaldo compra un club in Spagna, acquisito il 25% dell'Almeria: il comunicato ufficiale della società di seconda divisione

All’interno della nota ufficiale diffusa dall’Almeria vengono riportate le dichiarazioni del fuoriclasse portoghese:

“Da tempo ho l’ambizione di contribuire al calcio al di là del campo. L’Almeria è un club spagnolo con una solida base e un chiaro potenziale di crescita. Desidero lavorare con il team che lo dirige per supportare il club nella sua nuova fase di crescita“.

In un passaggio parallelo dello stesso comunicato, Ronaldo ribadisce il senso dell’investimento:

