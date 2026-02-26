Cristiano Ronaldo compra un club in Spagna, acquisito il 25% dell'Almeria: il comunicato ufficiale della società di seconda divisione

Cristiano Ronaldo ha acquisito il 25% dell’Almeria, club attualmente terzo in seconda divisione spagnola.
La società andalusa ha annunciato l’ingresso del fuoriclasse portoghese attraverso un comunicato ufficiale: l’operazione, realizzata attraverso CR7 Sports Investments, nuova filiale della holding CR7 SA, entra a far parte del che punta al ritorno stabile del club nella massima serie.
CR7 ha deciso di investire sull’Almeria mentre continua a segnare con l’Al-Nassr, con cui guida la Saudi Pro League grazie ai suoi 21 goal e 2 assist.