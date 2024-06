Cristiano Ronaldo al sesto Europeo, ma c'è chi è contro: "Sarà uno degli anelli deboli"

L'attaccante del Portogallo gioca il suo sesto Europeo, Poborsky avvisa: "Non si può fermare l'età, non pressa come i compagni".

Vent'anni dopo Grecia 2004, Cristiano Ronaldo è ancora agli Europei. Noto per riuscire ad abbattere ogni record, l'attaccante portoghese è nuovamente in prima pagina per la sua capacità di superarsi. Sesto Euro per lui, convocato regolarmente anche per il torneo tedesco.

Cristiano Ronaldo ha vinto la classifica marcatori del torneo saudita e continuato a segnare con il Portogallo, ma non sono pochi i critici della scelta di Martinez, selezionatore del Portogallo per questo Europeo 2024 in Germania.

Tra di loro, ad esempio, c'è Karel Poborsky, ex giocatore della Lazio noto soprattutto in Italia per la doppietta segnata all'Inter nel famoso 5 maggio che portò lo Scudetto alla Juventus e i nerazzurri a perdere un titolo che sembrava oramai conquistato.