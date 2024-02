Le reti segnate dal campione portoghese nel suo nuovo club.

Dopo aver lasciato il Manchester United per la seconda volta in carriera, Cristiano Ronaldo ha abbandonato per la prima volta anche l'Europa, siglando un contratto con l'Al-Nassr, squadra di Riyadh (Arabia Saudita).

Approdato in Medio Oriente all'epoca per il contratto calcistico più importante nella storia, Cristiano Ronaldo lotta per il titolo di capocannoniere del campionato saudita alla sua prima esperienza lontano dall'Europa. Quante reti ha segnato Cristiano Ronaldo nel suo attuale club?

*aggiornato al 17 febbraio 2024