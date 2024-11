Cristiano Ronaldo continua a segnare, manca sempre meno ai 1000 goal: a questo ritmo basterà un biennio

C. Ronaldo

Quasi un goal a gara per Cristiano Ronaldo, che tra Al Nassr e Portogallo è sempre più vicino alla fatidica cifra inseguita a lungo.

Una statistica come un'altra? Forse. Ma di certo nessuno, almeno ufficialmente, è mai riuscito a raggiungerla. Nella storia del calcio una manciata di giocatori ha in teoria superato quota 1000 goal, ma i dati sono spesso ufficiosi e non dimostrabili. Ecco perché la quadrupla cifra di Cristiano Ronaldo sarebbe la ciliegina finale su una torta alta un grattacielo. E gustosissima.

Dopo aver superato le 900 reti, per Cristiano Ronaldo è partito il countdown verso quota 1000, un traguardo che non sembra nulla impossibile considerando di chi si parla, della sua longevità e di una media ancora con pochi eguali.

Le ultime settimane del 2024 stanno portando a diminuire la cifra che manca per raggiungere le 1000 reti, sia via campionato saudita, sia tramite Nations League e qualificazione al Mondiale centro-nord americano.