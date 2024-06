Cristiano Ronaldo non è neanche in panchina per Portogallo-Finlandia: social impazziti

L'attaccante dell'Al-Nassr non è sceso in campo nella partita vinta dal suo Portogallo contro la Finlandia: non era nemmeno in panchina.

Buona prova per il Portogallo di Martinez nella prima amichevole di giugno contro la Finlandia, la terzultima sfida prima di partire per la Germania e disputare l'Euro 2024. 4-2 per i lusitani firmato Ruben Dias, Bruno Fernandes (autore di una doppietta) e Diogo Jota, quest'ultimo in goal dal dischetto.

L'attenzione dei social, però, è stata soprattutto per Cristiano Ronaldo, visto che il capitano del Portogallo e attaccante dell'Al-Nassr non solo non è stato schierato titolare, ma non era presente nemmeno in panchina.

Infortunio o scelta tecnica di Martinez? Nessuno dei due, considerando che l'assenza di Cristiano Ronaldo era programmata e non rappresenta alcuna sorpresa, a poco più di una settimana dall'esordio. I tifosi del fuoriclasse portoghese possono così tirare un sospiro di sollievo in vista dell'imminente torneo 2024, che vedrà il Portogallo affrontare Turchia, Georgia e Repubblica Ceca.