Cristiana GirelliGetty Images
Michael Baldoin

Cristiana Girelli lascia la Juventus Women dopo il rinnovo: ufficiale il passaggio al Bay FC

L'attaccante simbolo della Juventus femminile ha prolungato il suo contratto con le bianconere, ma continuerà negli Stati Uniti fino all'estate.

Una delle calciatrici più iconiche degli ultimi anni lascia l’Italia e la Serie A per trasferirsi negli Stati Uniti. Ma solamente per un breve periodo.

Cristiana Girelli ha infatti deciso di dire arrivederci alla Juventus Women per approdare al Bay FC. Il traferimento ufficiale arriva dopo il rinnovo contrattuale, annunciato dalla società bianconera nella serata di venerdì.

"Dopo otto stagioni a tinte bianconere, Cristiana Girelli indosserà una maglia diversa da quella della Juventus Women nei prossimi mesi" ha svelato la società piemontese. Si tratta come detto, però, solamente di un periodo di appena sei mesi.

"La numero 10 bianconera prolunga il suo accordo con il nostro Club fino al 30 giugno 2027 e, contestualmente, passa in prestito al Bay FC – squadra californiana che milita nella National Women’s Soccer League – fino all’agosto 2026".

Per la classe 1990, cresciuta tra Bardolino Verona e Brescia e diventata una top player in bianconero, si tratta della prima esperienza professionale all’estero, che terminerà in estate prima del ritorno con la Juventus, visto il rinnovo contrattuale fino al termine dell'annata 26/27.

  • LA CARRIERA DI GIRELLI

    Nata a Gavardo, in provincia di Brescia, Girelli inizia a giocare a calcio fin da piccola, militando in squadre miste fino ai 14 anni.

    Nell’estate del 2004 approda al Bardolino Verona e, poco più di un anno dopo, nel novembre 2005, fa il suo esordio in Serie A proprio con il club veronese; la prima rete tra le professioniste arriva nel maggio successivo.

    Dopo 148 presenze impreziosite da 67 goal, tre Scudetti, tre Supercoppe e tre Coppe Italia, nel 2013 si trasferisce al Brescia, dove in cinque stagioni arricchisce ulteriormente il proprio palmarès con altri titoli di rilievo.

    La svolta definitiva arriva nella stagione 2017/18, con il passaggio alla Juventus: è in bianconero che non solo si conferma ad altissimi livelli, ma diventa la top player che tutti oggi conoscono.

  • NUMERI DA RECORD CON LA JUVENTUS

    I numeri di Girelli alla Juventus Women la inseriscono di diritto tra le leggende del club: proprio lo scorso 1° febbraio la classe 1990 ha realizzato il suo 150° goal in bianconero.

    In questi anni ha conquistato numerosi trofei, diventando sempre più l’icona di un movimento in costante crescita, capace di alzare il proprio livello stagione dopo stagione.

    Con la maglia numero 10 sulle spalle e la fascia da capitano al braccio ha vinto per tre volte il titolo di capocannoniere della Serie A ed è la giocatrice con il maggior numero di presenze nella storia della formazione femminile piemontese.

  • TOP PLAYER ANCHE CON LA NAZIONALE

    Non solo con la Juventus, Girelli ha dimostrato anche con la Nazionale italiana di essere una giocatrice di altissimo livello, tanto da guadagnarsi la fascia di capitana.

    In 126 partite disputate ha realizzato ben 61 reti, rendendosi protagonista sia ai Mondiali che agli ultimi Europei, dove il cammino dell’Italia si è interrotto soltanto in semifinale, sfiorando l’impresa insieme alle compagne di squadra.

  • GIRELLI DICE ADDIO ALLA SERIE A: TUTTO FATTO CON IL BAY FC

    Dopo l’esperienza alla Juventus, il futuro di Girelli sarà brevemente Bay FC in California: la calciatrice non ha mai nascosto il desiderio di provare un’esperienza all’estero, e ora è arrivato il momento di salutare l’Italia.

    Negli Stati Uniti ritroverà altre giocatrici italiane come Sofia Cantore, Lisa Boattin e Lucia Di Guglielmo, a dimostrazione di come gli USA guardino con grande interesse alla Serie A Femminile.

    Da settembre, con la ripresa del campionato italiano, Gireli sarà regolarmente alla Juventus, per poi eventualmente trasferirsi nuovamente altrove al termine del contratto bianconero che si concluderà, attualmente, nel giugno 2027.

