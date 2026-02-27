Cristiana Girelli lascia la Juventus Women dopo il rinnovo: ufficiale il passaggio al Bay FC

Dopo l’esperienza alla Juventus, il futuro di Girelli sarà brevemente Bay FC in California: la calciatrice non ha mai nascosto il desiderio di provare un’esperienza all’estero, e ora è arrivato il momento di salutare l’Italia.

Negli Stati Uniti ritroverà altre giocatrici italiane come Sofia Cantore, Lisa Boattin e Lucia Di Guglielmo, a dimostrazione di come gli USA guardino con grande interesse alla Serie A Femminile.

Da settembre, con la ripresa del campionato italiano, Gireli sarà regolarmente alla Juventus, per poi eventualmente trasferirsi nuovamente altrove al termine del contratto bianconero che si concluderà, attualmente, nel giugno 2027.