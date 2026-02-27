Cristiana Girelli lascia la Juventus Women dopo il rinnovo: ufficiale il passaggio al Bay FC

Una delle calciatrici più iconiche degli ultimi anni lascia l’Italia e la Serie A per trasferirsi negli Stati Uniti. Ma solamente per un breve periodo.
Cristiana Girelli ha infatti deciso di dire arrivederci alla Juventus Women per approdare al Bay FC. Il traferimento ufficiale arriva dopo il rinnovo contrattuale, annunciato dalla società bianconera nella serata di venerdì.
"Dopo otto stagioni a tinte bianconere, Cristiana Girelli indosserà una maglia diversa da quella della Juventus Women nei prossimi mesi" ha svelato la società piemontese. Si tratta come detto, però, solamente di un periodo di appena sei mesi.
"La numero 10 bianconera prolunga il suo accordo con il nostro Club fino al 30 giugno 2027 e, contestualmente, passa in prestito al Bay FC – squadra californiana che milita nella National Women’s Soccer League – fino all’agosto 2026".
Per la classe 1990, cresciuta tra Bardolino Verona e Brescia e diventata una top player in bianconero, si tratta della prima esperienza professionale all’estero, che terminerà in estate prima del ritorno con la Juventus, visto il rinnovo contrattuale fino al termine dell'annata 26/27.