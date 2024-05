Cremonese-Venezia, c'è la partita di ritorno o la finale playoff Serie B è a gara unica? Come funziona nel 2024

Dopo aver superato le semifinali, Cremonese e Venezia si giocano l'accesso in Serie A nella finalissima playoff di Serie B.

Il momento è giunto. Dopo aver eliminato le rispettive avversarie in semifinale playoff, punto in cui sono partite entrambe, Cremonese e Venezia si giocano la finalissima per tornare in Serie A e dimenticare le ultime stagioni di Serie B.

La Cremonese ha eliminato agevolmente il Catanzaro, mentre il Venezia ha avuto la meglio sul Palermo senza troppi problemi: a giocarsi la Serie A saranno proprio le squadre arrivate dopo Como e Parma in classifica, quest'ultime direttamente promosse nella massima serie.

Sul campo della Cremonese, giovedì 30 maggio, si gioca la finalissima playoff di Serie B tanto attesa da entrambe le tifoserie.