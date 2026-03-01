Cremonese-Milan è un altro flop di Pulisic. Leao si salva nel finale con il goal, ma c'è da migliorare

Trascinatore del Milan nella prima parte di stagione, Pulisic sta ora affrontando un periodo decisamente negativo. L'attaccante statunitense non riesce più a dare un vero e proprio apporto alla squadra rossonera in termini di goal e assist, tanto che l'ultimo goal risale a fine 2025 e in particolare al 28 dicembre nel 3-0 contro il Verona.

Autore di due soli assist nella primissima parte di annata, Pulisic era arrivato a ben otto reti fino a dicembre, ma da quando è arrivato il 2026 l'ex Chelsea non ha mai gonfiato la rete: nove partite, nessun goal per il Milan.

C'è comunque da precisare come in diverse di queste partite Pulisic sia subentrato nella parte finale di gara, mentre contro Parma e Cremonese è partito dall'inizio.

Contro la Cremonese, Pulisic ha sbagliato davanti ad Audero e in generale ha faticato enormemente ad entrare nel vivo del gioco.