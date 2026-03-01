Cremonese-Milan è un altro flop di Pulisic. Leao si salva nel finale con il goal, ma c'è da migliorare

Il recupero salva il Milan. Nei minuti finali della gara contro la Cremonese, la squadra rossonera segna con Pavlovic e Leao, rimanendo a -10 dall'Inter in vista del Derby della prossima settimana.
Un successo fondamentale dal punto di vista mentale dopo il k.o contro il Parma, che permetterà al team di Allegri di presentarsi alla stracittadina con maggiore fiducia. Per poter vincere il Derby e ridurre ulteriormente lo svantaggio, soprattutto per avvicinarsi alla qualificazione alla prossima Champions League, il Milan dovrà però ritrovare i suoi attaccanti.
Nonostante sia arrivato il successo, il Milan ha faticato con i suoi attaccanti, fermati da un Audero insuperabile fino al 90', ma allo stesso tempo troppo morbidi al momento delle conclusioni a tu per tu.
Prestazione assolutamente insufficiente per Pulisic, mentre Leao, nonostante il goal del 2-0 finale, non ha certo lasciato in campo con un 7 in pagella, visti gli errori precedenti alla rete del raddoppio.
Pulisic è apparso totalmente fuori dal gioco, mentre Leao ha sprecato due ottime occasioni, non finalizzate dopo il bel lavoro individuale e di squadra. Il 3-5-2 di Allegri ha bisogno di almeno uno dei due attaccanti per trascinare il compagno di reparto e suonare la carica, ma con un lavoro negativo da parte di entrambi il pareggio e l'ennesimo stop sono risultati la conclusione più ovvia in quel di Cremona