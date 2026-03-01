Goal.com
Pulisic Cremonese Milan Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Cremonese-Milan è un altro flop di Pulisic. Leao si salva nel finale con il goal, ma c'è da migliorare

Nonostante la vittoria per 2-0, l'attacco del Milan non ha certo brillato a Cremona: Pulisic in crisi, Leao come di consueto riesce a cavarsela senza però mostrare il massimo delle sue qualità.

Il recupero salva il Milan. Nei minuti finali della gara contro la Cremonese, la squadra rossonera segna con Pavlovic e Leao, rimanendo a -10 dall'Inter in vista del Derby della prossima settimana. 

Un successo fondamentale dal punto di vista mentale dopo il k.o contro il Parma, che permetterà al team di Allegri di presentarsi alla stracittadina con maggiore fiducia. Per poter vincere il Derby e ridurre ulteriormente lo svantaggio, soprattutto per avvicinarsi alla qualificazione alla prossima Champions League, il Milan dovrà però ritrovare i suoi attaccanti.

Nonostante sia arrivato il successo, il Milan ha faticato con i suoi attaccanti, fermati da un Audero insuperabile fino al 90', ma allo stesso tempo troppo morbidi al momento delle conclusioni a tu per tu.

Prestazione assolutamente insufficiente per Pulisic, mentre Leao, nonostante il goal del 2-0 finale, non ha certo lasciato in campo con un 7 in pagella, visti gli errori precedenti alla rete del raddoppio.

Pulisic è apparso totalmente fuori dal gioco, mentre Leao ha sprecato due ottime occasioni, non finalizzate dopo il bel lavoro individuale e di squadra. Il 3-5-2 di Allegri ha bisogno di almeno uno dei due attaccanti per trascinare il compagno di reparto e suonare la carica, ma con un lavoro negativo da parte di entrambi il pareggio e l'ennesimo stop sono risultati la conclusione più ovvia in quel di Cremona

  • PULISIC IN NETTO CALO

    Trascinatore del Milan nella prima parte di stagione, Pulisic sta ora affrontando un periodo decisamente negativo. L'attaccante statunitense non riesce più a dare un vero e proprio apporto alla squadra rossonera in termini di goal e assist, tanto che l'ultimo goal risale a fine 2025 e in particolare al 28 dicembre nel 3-0 contro il Verona.

    Autore di due soli assist nella primissima parte di annata, Pulisic era arrivato a ben otto reti fino a dicembre, ma da quando è arrivato il 2026 l'ex Chelsea non ha mai gonfiato la rete: nove partite, nessun goal per il Milan.

    C'è comunque da precisare come in diverse di queste partite Pulisic sia subentrato nella parte finale di gara, mentre contro Parma e Cremonese è partito dall'inizio.

    Contro la Cremonese, Pulisic ha sbagliato davanti ad Audero e in generale ha faticato enormemente ad entrare nel vivo del gioco.

  • IL DISCORSO LEAO

    Rispetto a Pulisic, Leao ha già trovato la rete quattro volte in questo 2026, ma dopo aver timbrato il cartellino nelle primissime due gare di gennaio, sono arrivati cinque match a secco, fermati solamente dalla decisiva marcatura contro il Como.

    Il problema di Leao sono le diverse occaioni ghiotte sprecate, il motivo per cui da anni i tifosi del Milan lo mettono nel mirino nonostante alcune partite da trascinatore. Il 2025/2026 e questa prima parte di nuovo anno solare non hanno cambiato la solita storia del portoghese, in grado di avere lampi da fuoriclasse ma dimostrando sempre di essere estremamente discontinuo.

    La gara contro la Cremonese è stata l'emblema: Leao si è mangiato due goal fatti, ma alla fine ha trovato la rete che gli ha permesso di lasciare il campo con il sorriso e non con il rimpianto per le mancate marcature precedenti.

  • LE PAROLE A FINE GARA

    "Siamo contenti per la partita anche se potevamo chiuderla prima: abbiamo avuto tanti occasioni, anche io personalmente" ha confessato Leao al termine della gara contro la Cremonese. 

    "Dovevo fare di più, anche se dopo ho fatto goal: oggi esco un po' così così perché non sono stato concentrato nei dettagli della finalizzazione"

    "Ma la cosa più importante è la vittoria: abbiamo preparato bene la partita e anche la rete è una situazione che abbiamo preparato in settimana. Una gara difficile ma che ci carica per il Derby ovviamente"

  • I VOTI DI CREMONESE-MILAN

    CREMONESE (3-5-2): Audero 7.5; Folino 6.5, Luperto 6, Bianchetti 6 (66' Terracciano 6); Zerbin 6 (66' Barbieri 6), Thorsby 6.5, Vandeputte 6 (82' Grassi sv), Maleh 6, Pezzella 6.5; Bonazzoli 6.5, Vardy 5.5 (66' Djuric 6). All. Nicola

    MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6 (78' Athekame sv), De Winter 6.5, Pavlovic 7; Saelemaekers 5.5 (62' Fullkrug 6), Fofana 6.5 (62' Ricci 6), Modric 6.5, Rabiot 6, Bartesaghi 5.5 (90' Estupinan sv); Leao 5.5, Pulisic 5 (78' Nkunku 6.5). All. Allegri

