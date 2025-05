Cremonese-Juve Stabia dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Cremonese e Juve Stabia si giocano l'accesso alla finale dei playoff di Serie B: dove vedere il match e le formazioni scelte dagli allenatori.

180 minuti dividono Cremonese e Juve Stabia dalla possibile promozione in Serie A.

Le due squadre si affrontano nella gara di ritorno delle semifinali dei playoff si Serie B e chi passa affronterà la vincente tra Spezia e Catanzaro nell'ultimo e decisivo match.

La gara d'andata è finita con il risultato di 2-1 in favore dei campani: per accedere alla finale, i lombardi hanno ora bisogno di vincere, anche soltanto con un goal di scarto per via del miglior posizionamento nella stagione regolare.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.