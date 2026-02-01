Cremonese-Inter 0-2, pagelle e tabellino: il solito goal di Lautaro, Zielinski sempre più centrale, Vardy spreca

Il goal certo, il tredicesimo in campionato, ma l'atteggiamento sempre perfetto anche, Lautaro (7) solita certezza. Così come ormai lo è Zielinski (7), sempre più centrale e protagonista, grazie anche ai goal. Dimarco (7) aumenta il numero degli assist, bene anche Sommer (6,5) nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa.

INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Bisseck 6, Akanji 6, Bastoni 6,5; Luis Henrique 6 (dal 60' Darmian 6), Frattesi 6 (dal 60' Mkhitaryan 5,5), Zielinski 7, Sucic 6,5 (dall'82' Diouf), Dimarco 7; Lautaro 7 (dal 74' Bonny 6) Esposito 6 (dal 60' Thuram 6). All. Chivu