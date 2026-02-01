Cremonese-Inter 0-2, pagelle e tabellino: il solito goal di Lautaro, Zielinski sempre più centrale, Vardy spreca

L'Inter non sbaglia neanche a Cremona e ottiene la quarta vittoria consecutiva in campionato. Per la Cremonese invece secondo ko di fila dopo quello con il Sassuolo. I nerazzurri fanno tutto nel primo tempo, nella ripresa la squadra di Chivu controlla senza rischiare praticamente mai.
Prima opportunità al settimo minuto sulla testa di Pio Esposito che gira ma non riesce ad angolare e può bloccare Audero. Da fuori area ci prova invece Sucic che conclude alto.
L'Inter la sblocca al minuto 16 con il solito Lautaro Martinez; il capitano nerazzurro segna da calcio d'angolo, lasciato troppo libero di saltare sul corner battuto perfettamente da Dimarco. La Cremonese reagisce subito e ha la chance per pareggiare, sempre da angolo, Ceccherini si ritrova il pallone tra i piedi ma non trova la porta.
La squadra di Nicola è pericolosa in contropiede, Vardy si invola a tu per tu con Sommer ma si allunga il pallone e spreca l'occasione.
Il raddoppio degli ospiti arriva con la conclusione dalla distanza di Zielinski dopo il recupero palla di Lautaro, Audero non perfetto. Si mette in proprio Bonazzoli nel finale di primo tempo, tiro da fuori area, Sommer in qualche modo respinge.
A inizio ripresa ancora Sommer che interviene sul tiro in diagonale di Zerbin. L'Inter può calare il tris con Thuram che di testa sul cross di Bastoni non trova per centimetri il pallone. Zerbin a pochi minuti dalla fine può riaprire tutto ma colpisce in pieno il palo dopo la conclusione bassa. Cerca la gioia personale Dimarco nei minuti di recupero, salva Floriani Mussolini in scivolata. Poi, lo stesso Floriani dall'altra parte dopo un ottimo controllo in area tira ma debolmente.