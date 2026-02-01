Goal.com
Zielinski Inter
Andrea Ajello

Cremonese-Inter 0-2, pagelle e tabellino: il solito goal di Lautaro, Zielinski sempre più centrale, Vardy spreca

Tutto facile per l'Inter che supera 2-0 la Cremonese e si conferma sempre più in vetta alla classifica: bastano le reti di Lautaro Martinez e Zielinski nel primo tempo.

L'Inter non sbaglia neanche a Cremona e ottiene la quarta vittoria consecutiva in campionato. Per la Cremonese invece secondo ko di fila dopo quello con il Sassuolo. I nerazzurri fanno tutto nel primo tempo, nella ripresa la squadra di Chivu controlla senza rischiare praticamente mai. 

Prima opportunità al settimo minuto sulla testa di Pio Esposito che gira ma non riesce ad angolare e può bloccare Audero. Da fuori area ci prova invece Sucic che conclude alto.

L'Inter la sblocca al minuto 16 con il solito Lautaro Martinez; il capitano nerazzurro segna da calcio d'angolo, lasciato troppo libero di saltare sul corner battuto perfettamente da Dimarco. La Cremonese reagisce subito e ha la chance per pareggiare, sempre da angolo, Ceccherini si ritrova il pallone tra i piedi ma non trova la porta.

La squadra di Nicola è pericolosa in contropiede, Vardy si invola a tu per tu con Sommer ma si allunga il pallone e spreca l'occasione.

Il raddoppio degli ospiti arriva con la conclusione dalla distanza di Zielinski dopo il recupero palla di Lautaro, Audero non perfetto. Si mette in proprio Bonazzoli nel finale di primo tempo, tiro da fuori area, Sommer in qualche modo respinge.

A inizio ripresa ancora Sommer che interviene sul tiro in diagonale di Zerbin. L'Inter può calare il tris con Thuram che di testa sul cross di Bastoni non trova per centimetri il pallone. Zerbin a pochi minuti dalla fine può riaprire tutto ma colpisce in pieno il palo dopo la conclusione bassa. Cerca la gioia personale Dimarco nei minuti di recupero, salva Floriani Mussolini in scivolata. Poi, lo stesso Floriani dall'altra parte dopo un ottimo controllo in area tira ma debolmente. 

  • PAGELLE CREMONESE

    Audero (5) ha responsabilità sul secondo goal dell'Inter dove non riesce a trovare il pallone calciato da Zielinski, abbastanza centrale. Fatica anche Baschirotto (5) contro l'attacco nerazzurro. Bonazzoli (5,5) leggermente meglio del compagno di reparto, ovvero Vardy (5) che in contropiede ha due volte la chance di segnare ma spreca. 

    CREMONESE (3-5-2): Audero 5; Terracciano 6, Baschirotto 5, Folino 5,5; Pezzella 6, Maleh 6( dal 94' Johnsen s.v), Grassi 5,5 (dal 75' Floriani Mussolini 6,5), Zerbin 6, Ceccherini 5,5 (dal 67' Faye 6); Bonazzoli 5,5 (dal 67' Djuric 6), Vardy 5. All. Nicola 5,5

  • PAGELLE INTER

    Il goal certo, il tredicesimo in campionato, ma l'atteggiamento sempre perfetto anche, Lautaro (7) solita certezza. Così come ormai lo è Zielinski (7), sempre più centrale e protagonista, grazie anche ai goal. Dimarco (7) aumenta il numero degli assist, bene anche Sommer (6,5) nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa. 

    INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Bisseck 6, Akanji 6, Bastoni 6,5; Luis Henrique 6 (dal 60' Darmian 6), Frattesi 6 (dal 60' Mkhitaryan 5,5), Zielinski 7, Sucic 6,5 (dall'82' Diouf), Dimarco 7; Lautaro 7 (dal 74' Bonny 6) Esposito 6 (dal 60' Thuram 6). All. Chivu

  • TABELLINO CREMONESE-INTER

    Marcatori: 16' Lautaro, 31' Zielinski

    Arbitro: Massa

    Ammoniti: Ceccherini (C), Baschirotto (C), Vardy (C)

    Espulsi: - 

0