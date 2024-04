Coventry-Manchester United pazzesca: da 0-3 a 3-3, poi Red Devils in finale ai rigori

Incredibile a Wembley: il Coventry rimonta un triplo svantaggio, si vede annullare il 4-3 al 121', poi cede dal dischetto. Ora sarà United-City.

Il Coventry sogna, ma in finale di FA Cup va il Manchester United. Anche se tra i brividi. Anche se dopo i calci di rigore, al termine di 120 minuti che poco hanno avuto da invidiare alle recenti notti di Champions League.

Fuochi d'artificio a Wembley, dove la squadra di Mark Robins (ex calciatore proprio dello United) e quella di Erik ten Hag danno vita a una semifinale clamorosa: Red Devils in vantaggio per 3-0 a una ventina di minuti dalla fine, Coventry capace di rimontare fino al 3-3 e di sognare pure la vittoria. E dire che si parla di una squadra di Championship.

Alla fine, dunque, in finale va il Manchester United. Esattamente come 12 mesi fa, sarà il derby contro il City a decretare la vincitrice dell'FA Cup.