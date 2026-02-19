Goal.com
Courtois(C)Getty images
Francesco Schirru

Courtois si unisce a Djokovic: è uno dei nuovi proprietari del Le Mans

Tra gli investitori del club francese che punta al ritorno in Ligue 1 c'è anche il portiere del Real Madrid, al pari di altri sportivi come Djokovic, Massa e Magnussen.

Chissà, in futuro il nome di Le Mans non sarà legato sportivamente solamente alla famosa 24 ore automobilistica. 

Gli investitori che hanno deciso di puntare sul club FC locale si aspettano proprio questo, considerando quanto sia famoso il nome della città transalpina e di come secondo i nuovi proprietari ci sia la possibilità di far diventare una grande realtà il club che in passato ha avuto modo di giocare anche in Ligue 1. Tra i nuovi arrivati c'è anche Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ma non solo.

Il Le Mans FC, attualmente quinto nella seconda serie francese e speranzoso di poter tornare nel massimo livello transalpino al termine dell'annata, aveva già accolto anche una leggenda del tennis come Novak Djokovic, reduce dalla finale dell'Australian Open, l'ex ferrarista Felipe Massa e un altro protagonista della Formula 1 come Kevin Magnussen, fino al 2024 presente in pista con la scuderia Haas.

  • L'INGRESSO DEGLI INVESTITORI

    Courtois è l'ultimo protagonista dello sport a decidere di entrare nel mondo del Le Mans FC in qualità di investitore, rappresentando dunque un ulteriore proprietario del club. 

    Attraverso la società brasiliana di investimenti sportivi "Outfield", Massa, Magnussen e Djokovic prima e Courtois come ultimo arrivato, hanno scelto di entrare tra i partner finanziari del Le Mans, una squadra appena promossa in Ligue 2 e che ora punta all'immediato doppio salto per provare a diventare una costante della massima serie francese.

  • I CAMBIAMENTI A LE MANS

    "Il gruppo brasiliano OutField sta ora facendo un nuovo passo avanti finalizzando l'acquisizione del club insieme a un gruppo rafforzato di atleti di fama mondiale e investitori europei" si legge nel testo in cui viene annunciato l'arrivo dei nuovi investitori. 

    "Questo maggiore impegno ha lo scopo di accelerare e consolidare lo sviluppo strutturale del Le Mans. Accanto a Thierry Gomez, presidente del club, OutField fornirà le risorse necessarie per sostenere e amplificare la crescita del progetto".

    "I punti fondamentali sono l'acquisizione dal Comune di Le Mans del centro di allenamento de La Pincenardière - Le Clos Fleuri, la riapertura del centro di allenamento a partire da luglio 2026, che ha chiuso per più di dieci anni, con la ristrutturazione dei terreni di Clos Fleuri nonché la creazione di uno spazio prestazionale essenziale per ottenere l'accreditamento del Centro e il rafforzamento della squadra sportiva con OutField, che diventerà in cambio l'azionista di maggioranza del club":

