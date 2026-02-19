Courtois si unisce a Djokovic: è uno dei nuovi proprietari del Le Mans

Chissà, in futuro il nome di Le Mans non sarà legato sportivamente solamente alla famosa 24 ore automobilistica.

Gli investitori che hanno deciso di puntare sul club FC locale si aspettano proprio questo, considerando quanto sia famoso il nome della città transalpina e di come secondo i nuovi proprietari ci sia la possibilità di far diventare una grande realtà il club che in passato ha avuto modo di giocare anche in Ligue 1. Tra i nuovi arrivati c'è anche Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ma non solo.

Il Le Mans FC, attualmente quinto nella seconda serie francese e speranzoso di poter tornare nel massimo livello transalpino al termine dell'annata, aveva già accolto anche una leggenda del tennis come Novak Djokovic, reduce dalla finale dell'Australian Open, l'ex ferrarista Felipe Massa e un altro protagonista della Formula 1 come Kevin Magnussen, fino al 2024 presente in pista con la scuderia Haas.