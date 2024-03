Courtois, un altro infortunio: la sfortuna lo perseguita negli allenamenti con il Real Madrid, di nuovo

Fermo da agosto 2023, Courtois ha subito un altro infortunio, stavolta all'altro ginocchio: annata horror per il portiere belga.

Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, dovrà stare fermo ancora a lungo. Nella giornata di martedì 19 marzo, infatti, il belga ha rimediato un nuovo infortunio che lo terrà ai box almeno fino a maggio. Significa che per lui l'annata 2023/2024 è praticamente conclusa.

Nell'allenamento con il Real Madrid, Courtois ha subito un infortunio al menisco dell'altro ginocchio: "diagnosticata la rottura del menisco interno. L'infortunio è avvenuto nel corso dell'allenamento odierno" il comunicato dei Blancos.

Courtois è fermo dallo scorso agosto per la rottura del legamento crociato, che lo ha costretto a rimanere fermo dalla scorsa estate: nel 2023/2024 non è ancora sceso in campo. Il belga ex Chelsea sarebbe tornato in campo in queste settimane, ma ora deve fare i conti con un problema ad entrambe le ginocchia.