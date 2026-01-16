Costacurta boccia Leao: "Non sono un estimatore, è uno showman, qualcuno lo considerava un predestinato"

L'ex difensore del Milan ha poi spiegato i motivi che gli fanno dubitare del 10 rossonero: "Leao è enigmatico, non ho mai capito se le cose che fa siano fini a sé stesse. È uno showman. Nel calcio la bellezza deve risultare anche efficace, perciò interessante. E poi Leao non è più un ragazzino, a giugno farà 27 anni, non 20".