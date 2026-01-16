Costacurta boccia Leao: "Non sono un estimatore, è uno showman, qualcuno lo considerava un predestinato"

Rafael Leao è stato decisivo nell'ultima vittoria del Milan a Como, con il bellissimo assist per Adrien Rabiot. Il portoghese però da sempre fa discutere, tra chi lo ama e chi invece non lo ritiene un campione.
Sulla questione ha detto la sua Alessandro Costacurta; l'ex difensore rossonero, intervistato dal Corriere dello Sport, si è soffermato su Leao, ponendo dei dubbi sul suo livello e soprattutto il suo modo di giocare.
Inoltre Costacurta non crede che il Milan di Massimiliano Allegri sia da scudetto, nonostante i rossoneri si trovino a solo tre punti dalla vetta.