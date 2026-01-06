Costa d'Avorio ai quarti di Coppa d'Africa: Ndicka salta un'altra partita della Roma

Evan Ndicka salterà un'ulteriore partita della Roma. Con il passaggio della sua Costa d'Avorio ai quarti di Coppa d'Africa (3-0 al Burkina Faso), il centrale di Gasperini non potrà prendere parte alla sfida contro il Sassuolo, in arrivo nel weekend a pochi giorni dal successo giallorosso contro il Lecce. Una sfida di scena il 10 gennaio, ovvero quando Ndicka affronterà l'Egitto.

Nonostante la Roma abbia offerto una convincente prestazione difensiva contro il Lecce, in cui al pari di Ndicka sono mancati anche gli squalificati Mancini ed Hermoso, Gasperini spera di avere il prima possibile il centrale ivoriano considerando le sconfitte comunque arrivate nell'ultimo periodo in cui non è stato presente.

Ndicka è uno dei giocatori fondamentali della Costa d'Avorio, Nazionale Campione in carica della Coppa d'Africa che nei quarti affronterà il primo big match di questa edizione: contro Salah e compagni in palio altre due partite nel torneo e della Roma.