Francesco Schirru

Costa d'Avorio ai quarti di Coppa d'Africa: Ndicka salta un'altra partita della Roma

Il 10 gennaio la Roma in campo contro il Sassuolo, Costa d'Avorio di scena in Coppa d'Africa contro l'Egitto. Qualora Ndicka vada in semifinale, salterà altre due partite dei giallorossi.

Evan Ndicka salterà un'ulteriore partita della Roma. Con il passaggio della sua Costa d'Avorio ai quarti di Coppa d'Africa (3-0 al Burkina Faso), il centrale di Gasperini non potrà prendere parte alla sfida contro il Sassuolo, in arrivo nel weekend a pochi giorni dal successo giallorosso contro il Lecce. Una sfida di scena il 10 gennaio, ovvero quando Ndicka affronterà l'Egitto.

Nonostante la Roma abbia offerto una convincente prestazione difensiva contro il Lecce, in cui al pari di Ndicka sono mancati anche gli squalificati Mancini ed Hermoso, Gasperini spera di avere il prima possibile il centrale ivoriano considerando le sconfitte comunque arrivate nell'ultimo periodo in cui non è stato presente.

Ndicka è uno dei giocatori fondamentali della Costa d'Avorio, Nazionale Campione in carica della Coppa d'Africa che nei quarti affronterà il primo big match di questa edizione: contro Salah e compagni in palio altre due partite nel torneo e della Roma.

  • COSTA D'AVORIO IN SEMIFINALE, QUANDO TORNA NDICKA?

    Qualora la Costa d'Avorio riesca a battere anche l'Egitto dopo aver superato il Burkina Faso negli ottavi, Ndicka giocherà la semifinale e una tra finale e finalina.

    In questo scenario Ndicka salterebbe anche le due partite contro il Torino, una valida per la Coppa Italia e una per la Serie A.

    In caso di eliminazione contro l'Egitto, invece, Ndicka potrebbe tornare per la sfida di Serie A del 18 gennaio, mentre appare più difficile una convocazione il 13 del mese in occasione della sfida di Coppa Italia, prevista a soli tre giorni dai quarti di Coppa d'Africa.

  • LA PARTITA CONTRO IL MILAN

    La finale terzo/quarto posto ella Coppa d'Africa 2025 è prevista il 17 gennaio, mentre la finalissima il 18. Qualora Ndicka giochi una delle due, anche in caso di successo finale e festeggiamenti seguenti, sarà nuovamente in Italia per giocare il big match Scudetto contro il Milan di fatto previsto una settimana più tardi, il 25 del mese.

    Leggermente più problematica invece la sfida di Europa League contro lo Stoccarda, essenziale per il passaggio del turno: prevista il 22, potrebbe vedere Ndicka riposare dopo il lungo percorso in Coppa d'Africa qualora il cammino della Costa d'Avorio arrivi fino al 17 o 18 gennaio.

  • FUORI ANCHE BAYO

    Rispetto a Ndicka, l'attaccante dell'Udinese Bayo non gioca titolare in Serie A. Pedina che viene comunque costantemente inserita da Runjaic, allo stesso modo non potrà giocare il ventesimo turno di Serie A contro il Pisa, oltre all'ultima giornata del 7 gennaio (contro il Torino) che avrebbe comunque saltato dopo l'accesso agli ottavi di finale.

    Bayo potrebbe tornare a Udine in vista della gara contro l'Inter del 17, ma come nel caso di Ndicka dipenderà dal cammino della Costa d'Avorio, prossima a sfidare l'Egitto di Salah (10 gennaio).

