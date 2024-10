Costa d'Amalfi con un solo abbonato: "Siamo l'unica squadra in Serie D"

Il Costa d'Amalfi, alla prima stagione in D, ha fatto registrare un solo abbonamento: pesa l'esilio forzato, con match casalinghi giocati ad Angri.

La stagione del Costa d'Amalfi, da favola, si sta trasformando gradualmente in una montagna da scalare.

Tutta colpa della questione stadio, che ha portato la formazione promossa per la prima volta nella sua storia in Serie D a dover giocare i match interni lontana da casa.

Ne consegue uno scarso seguito di pubblico, che per motivi logistici non riesce a supportare in maniera adeguata la squadra campana. In tal senso, il dato svelato dal presidente Nicola Savino è eloquente: il Costa d'Amalfi, finora, vanta un solo tifoso abbonato.