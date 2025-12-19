Cosa tormenta Enzo Maresca? Il tecnico del Chelsea sta imparando che il successo non sempre è sinonimo di stabilità a Stamford Bridge

Non si può fare a meno di chiedersi, quindi, se Maresca sia giunto alla conclusione che al Chelsea non possa fare molto e che sia giunto il momento di cambiare rotta. È innegabile che la sua squadra, fastidiosamente incostante, sia semplicemente il riflesso del costante stato di instabilità del club e che il raggiungimento del successo in un contesto così instabile meriti almeno una qualche garanzia di sicurezza lavorativa da parte dei suoi superiori, piuttosto che un controllo incessante.
La sua mancanza di influenza sui trasferimenti è stata messa a nudo anche ad agosto, quando ha cercato di nascondere il suo desiderio di trovare un sostituto adeguato per l'infortunato Levi Colwill.
"Il club sa esattamente cosa penso", ha detto Maresca due settimane prima della chiusura del calciomercato estivo. "Stiamo cercando una soluzione interna, ma come ho detto, il club sa esattamente cosa penso. Penso che abbiamo bisogno di un difensore centrale".
Tuttavia, nessuno è arrivato e Maresca è andato avanti (almeno pubblicamente), ma la frustrazione che aveva tenuto dentro dopo le critiche seguite alle sconfitte contro Leeds e Atalanta è esplosa sabato. È stato affermato che lo sfogo di Maresca è stato impulsivo, una reazione emotiva alla pressione incessante a cui è sottoposto, ma è degno di nota il fatto che non abbia cercato di ritrattare o chiarire i suoi commenti criptici durante la conferenza stampa successiva, prima dei quarti di finale contro il Cardiff, forse perché è semplicemente stanco di dover difendere il suo operato, e non solo davanti ai giornalisti.
"Parlo molto bene l'italiano, la mia lingua, lo spagnolo, il francese e più o meno l'inglese, quindi penso che quando voglio dire qualcosa, sono abbastanza chiaro", ha detto. "Ho già parlato dopo la partita, non ho bisogno di aggiungere altro. È fatta, è finita". Ma non è così. Anzi, tutt'altro.
Dopo le voci secondo cui il suo attacco era rivolto al co-proprietario del Chelsea Behdad Eghbali, le speculazioni sul futuro di Maresca si sono intensificate dopo che David Ornstein, giornalista di The Athletic, ha rivelato che Maresca è uno dei principali candidati a sostituire Guardiola come allenatore del Manchester City, qualora il catalano decidesse di dimettersi alla fine della stagione. Tuttavia, la notizia non poteva arrivare in un momento migliore per Maresca, poiché suggerisce che è più apprezzato all'Etihad che a Stamford Bridge, aggiungendo così un ulteriore livello di intrigo a una vicenda già affascinante.
Infatti, quando sia Danny Murphy che Jamie Carragher hanno sottolineato, dopo la mossa di potere di Maresca, che non avrebbe alcuna possibilità di vincere una guerra con i proprietari di Stamford Bridge, sembrava una valutazione equa della situazione. Ma forse lui sa quello che sta facendo. Forse la domanda più pertinente ora non è "Il Chelsea potrebbe licenziare Maresca?", ma piuttosto se lui lo desideri davvero...