Enzo Maresca Chelsea
Mark Doyle

Cosa tormenta Enzo Maresca? Il tecnico del Chelsea sta imparando che il successo non sempre è sinonimo di stabilità a Stamford Bridge

Dopo la vittoria sofferta del Chelsea nella Carabao Cup martedì a Cardiff, Enzo Maresca è andato ad applaudire i tifosi che avevano seguito la squadra in trasferta. Questi hanno risposto intonando il nome dell'italiano. Nella maggior parte dei club, un gesto così superficiale di reciproco affetto tra i tifosi e l'allenatore vincitore del trofeo non avrebbe nulla di straordinario. Il Chelsea, però, non è come la maggior parte dei club.

Per il tanto criticato Maresca, questo è stato un "grande momento", una significativa dimostrazione di solidarietà nel momento opportuno per il 45enne, che sabato scorso, dopo la vittoria sull'Everton, ha dato sfogo alla sua rabbia criticando apertamente i suoi datori di lavoro.

Esattamente una settimana dopo che Salah aveva dichiarato in modo sensazionale che "qualcuno non mi vuole nel club", Maresca ha stranamente approfittato di una domanda sulla prestazione positiva di Malo Gusto nella vittoria per 2-0 sull'Everton per rivelare che le 48 ore precedenti erano state "le peggiori" dei suoi 18 mesi a Stamford Bridge "perché molte persone non ci hanno sostenuto".

Maresca ha chiarito che non aveva alcun problema con i tifosi, ma quando gli è stato chiesto se si riferisse a figure interne al Chelsea, ha risposto solo: "In generale, in generale". Allora, cosa sta tormentando Enzo Maresca? Non è adeguatamente sostenuto allo Stamford Bridge? E il Chelsea potrebbe finire per licenziarlo per le sue critiche pubbliche al club?

  FBL-ENG-PR-WOLVES-CHELSEA

    SCETTICI FIN DAL PRIMO GIORNO

    La vittoria per 3-1 del Chelsea in Galles significa che Maresca può ora guardare con ottimismo alla terza semifinale da quando è subentrato a Maurico Pochettino alla guida della squadra nell'estate del 2024. I Blues hanno vinto anche le due precedenti, conquistando la Conference League e il Mondiale per club nella scorsa stagione.

    Va anche ricordato che, tra un trofeo e l'altro, Maresca ha riportato il Chelsea in Champions League. In questo senso, la presunta mancanza di sostegno nei confronti dell'allenatore sembra strana. Tuttavia, la situazione a Stamford Bridge non è affatto semplice.

    Per cominciare, fin dal primo giorno ci sono stati dubbi sulla capacità di Maresca di ottenere il massimo dalla costosa rosa del Chelsea. Ricordiamo che i tifosi del Leicester City non erano particolarmente dispiaciuti di vederlo lasciare il King Power Stadium, anche se aveva guidato i Foxes alla promozione in Premier League.

    Anche i tifosi del Chelsea non erano entusiasti della sua nomina, dato che il suo predecessore, il ben più esperto Pochettino, sembrava aver fatto progressi reali con una rosa gonfiata e sbilanciata poco prima della sua sorprendente uscita di scena.

  Everton FC v Chelsea FC - Premier League

    "ABBIAMO RIAVUTO IL NOSTRO CHELSEA!"

    A quest'ora, l'anno scorso, Maresca sembrava aver conquistato anche i tifosi più scettici, con lo slogan "Abbiamo ritrovato il nostro Chelsea!" che risuonava in tutta la zona ovest di Londra, mentre i Blues si lanciavano nella corsa al titolo della Premier League con cinque vittorie consecutive tra la fine di novembre e la metà di dicembre. Tuttavia, il periodo festivo, sempre impegnativo, non avrebbe potuto andare peggio per Maresca, la cui squadra ha conquistato solo tre punti in cinque partite.

    Il Chelsea si è ripreso e si è assicurato la qualificazione alla Champions League nell'ultima giornata, ma anche durante questo periodo incoraggiante sono state mosse critiche allo stile di gioco apparentemente pesante di Maresca, che è stato persino preso di mira dai tifosi mentre la sua squadra era in svantaggio durante la vittoria contro il Fulham ad aprile.

    La vittoria della Conference League ha contribuito in parte a rafforzare la posizione di Maresca, ma è stato il trionfo nella Coppa del Mondo per club a dargli davvero una posizione solida.

  Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025

    "COME LA CHAMPIONS LEAGUE"

    Il Chelsea ha guadagnato più di 90 milioni di sterline (120 milioni di dollari) vincendo l'evento di punta della FIFA, ma per Maresca la vittoria per 3-0 contro il Paris Saint-Germain, vincitore del triplete, in finale è stata assolutamente impagabile.

    "Tre anni fa ho avuto la fortuna di far parte dello staff tecnico quando il Manchester City ha vinto la Champions League", ha dichiarato l'ex assistente di Pep Guardiola. "Ho vissuto tutti questi momenti, ma la verità è che questa competizione è una delle migliori al mondo. La consideriamo [tanto quanto] la Champions League, se non di più, perché è stata davvero una grande vittoria per noi, e permettere ai tifosi del Chelsea di avere la possibilità di indossare questo stemma per i prossimi quattro anni è davvero un onore per noi".

    L'argomentazione secondo cui un torneo pre-stagionale glorificato fosse più prestigioso della Champions League era ovviamente assurda, ma certamente non si poteva sottovalutare la sua importanza per Maresca, né tanto meno per il Chelsea.

    Per i proprietari, la Coppa del Mondo per club rappresentava la conferma della loro strategia di reclutamento non ortodossa, la prova che c'era un metodo nella follia, che l'investimento senza precedenti nei giovani stava dando i suoi frutti. Sei mesi dopo, però, i dubbi sono riemersi.

  Atalanta BC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6

    SOLO SQUADRA DA COPPA?

    Il problema principale è che il Chelsea rimane una delle squadre più imprevedibili nel mondo del calcio. Ad esempio, dopo aver battuto il Barcellona e aver pareggiato 1-1 contro l'Arsenal nonostante abbia giocato per più di un'ora in 10 uomini, la squadra schizofrenica di Maresca ha poi perso 3-1 contro il Leeds United all'Elland Road, prima di svanire nella seconda metà della partita, perdendo 2-1 in trasferta contro l'Atalanta.

    Il Chelsea è essenzialmente una squadra pericolosa nelle competizioni a eliminazione diretta, capace di battere chiunque nella giornata giusta, ma priva della costanza necessaria per lottare per il titolo, e molti hanno puntato il dito contro Maresca, ritenendolo colpevole di ruotare i suoi giocatori con troppa regolarità.

    "Non possiamo far seguire a due prestazioni incredibili una prestazione come quella", ha detto la leggenda del Chelsea John Terry su Tiktok dopo la sconfitta a Leeds. "Di certo non vi renderà contendenti al titolo. Purtroppo, è questo che ci costerà caro.

    "Siamo inesperti, perché se non si può andare a Leeds e sapere cosa aspettarsi, allora... Bisogna andare lì e mostrare la propria grinta, eguagliare il Leeds in ogni singolo aspetto e poi guadagnarsi il diritto di giocare.

    Ma i calci piazzati deboli, gli errori individuali in difesa, chiaramente non sono sufficienti... Forse questa è un'opportunità per l'allenatore di guardare la rosa e dire: 'Ok, la rotazione non fa per me, conosco i miei 11-14 giocatori migliori e continuerò con quelli, gli altri giocatori dovranno semplicemente accettarlo'".

  FBL-ENG-PR-LEEDS-CHELSEA

    IL DILEMMA DELLE ROTAZIONI

    Terry ovviamente sa bene cosa significa vincere titoli e ha perfettamente ragione quando sottolinea i vantaggi di avere una squadra stabile. Tuttavia, è davvero colpa di Maresca?

    Per cominciare, non ha altra scelta che ruotare i giocatori che hanno avuto pochissimo riposo durante l'estate a causa del Mondiale per club. Come ha già sottolineato più volte, deve già affrontare una serie di infortuni, con Cole Palmer che è uno dei diversi giocatori chiave che, secondo Maresca, al momento non è fisicamente in grado di giocare tre partite a settimana. Quindi, chiedere ancora di più a giocatori già esausti sarebbe sia avventato che irresponsabile.

    Il problema più grave è che, nonostante tutti i soldi spesi dai proprietari del Chelsea da quando hanno acquistato il club da Roman Abramovich, una parte significativa di essi è stata sperperata in acquisti al di sotto della media. Nella fretta di accaparrarsi il maggior numero possibile di giovani talenti, i Blues hanno ripetutamente ingaggiato giocatori non migliori di quelli già presenti nel club e, in alcuni casi, peggiori di quelli che hanno scartato.

    In sostanza, il Chelsea è meno della somma delle sue parti, il che significa che Maresca non ha a disposizione sostituti all'altezza quando è costretto ad apportare modifiche alla sua formazione titolare preferita.

    "La maggior parte delle rotazioni che facciamo sono dovute al fatto che l'altro non può giocare", ha spiegato nella conferenza stampa post-partita all'Elland Road. "Ma cerco sempre di essere onesto con voi: nel calcio, nella vita, in qualsiasi lavoro, ci sono dei livelli. Andrey [Santos], purtroppo, non è Moi (Caicedo). Tosin (Adarabioyo) non è Wes (Fofana). Hanno abilità diverse. Sono diversi. Se vi dicessi che Andrey è come Moi, capireste da soli che sto mentendo.

    "C'è un livello in tutti i lavori. Come me. Molti allenatori sono migliori di me. Alcuni no. Ma c'è un livello in tutti i lavori. Quindi, per me, [questa] è la realtà".

  Chelsea v Everton - Premier League

    UNA VICENDA NON "CHIUSA"

    Non si può fare a meno di chiedersi, quindi, se Maresca sia giunto alla conclusione che al Chelsea non possa fare molto e che sia giunto il momento di cambiare rotta. È innegabile che la sua squadra, fastidiosamente incostante, sia semplicemente il riflesso del costante stato di instabilità del club e che il raggiungimento del successo in un contesto così instabile meriti almeno una qualche garanzia di sicurezza lavorativa da parte dei suoi superiori, piuttosto che un controllo incessante.

    La sua mancanza di influenza sui trasferimenti è stata messa a nudo anche ad agosto, quando ha cercato di nascondere il suo desiderio di trovare un sostituto adeguato per l'infortunato Levi Colwill.

    "Il club sa esattamente cosa penso", ha detto Maresca due settimane prima della chiusura del calciomercato estivo. "Stiamo cercando una soluzione interna, ma come ho detto, il club sa esattamente cosa penso. Penso che abbiamo bisogno di un difensore centrale".

    Tuttavia, nessuno è arrivato e Maresca è andato avanti (almeno pubblicamente), ma la frustrazione che aveva tenuto dentro dopo le critiche seguite alle sconfitte contro Leeds e Atalanta è esplosa sabato. È stato affermato che lo sfogo di Maresca è stato impulsivo, una reazione emotiva alla pressione incessante a cui è sottoposto, ma è degno di nota il fatto che non abbia cercato di ritrattare o chiarire i suoi commenti criptici durante la conferenza stampa successiva, prima dei quarti di finale contro il Cardiff, forse perché è semplicemente stanco di dover difendere il suo operato, e non solo davanti ai giornalisti.

    "Parlo molto bene l'italiano, la mia lingua, lo spagnolo, il francese e più o meno l'inglese, quindi penso che quando voglio dire qualcosa, sono abbastanza chiaro", ha detto. "Ho già parlato dopo la partita, non ho bisogno di aggiungere altro. È fatta, è finita". Ma non è così. Anzi, tutt'altro.

    Dopo le voci secondo cui il suo attacco era rivolto al co-proprietario del Chelsea Behdad Eghbali, le speculazioni sul futuro di Maresca si sono intensificate dopo che David Ornstein, giornalista di The Athletic, ha rivelato che Maresca è uno dei principali candidati a sostituire Guardiola come allenatore del Manchester City, qualora il catalano decidesse di dimettersi alla fine della stagione. Tuttavia, la notizia non poteva arrivare in un momento migliore per Maresca, poiché suggerisce che è più apprezzato all'Etihad che a Stamford Bridge, aggiungendo così un ulteriore livello di intrigo a una vicenda già affascinante.

    Infatti, quando sia Danny Murphy che Jamie Carragher hanno sottolineato, dopo la mossa di potere di Maresca, che non avrebbe alcuna possibilità di vincere una guerra con i proprietari di Stamford Bridge, sembrava una valutazione equa della situazione. Ma forse lui sa quello che sta facendo. Forse la domanda più pertinente ora non è "Il Chelsea potrebbe licenziare Maresca?", ma piuttosto se lui lo desideri davvero...

