Cosa tormenta Enzo Maresca? Il tecnico del Chelsea sta imparando che il successo non sempre è sinonimo di stabilità a Stamford Bridge

Terry ovviamente sa bene cosa significa vincere titoli e ha perfettamente ragione quando sottolinea i vantaggi di avere una squadra stabile. Tuttavia, è davvero colpa di Maresca?

Per cominciare, non ha altra scelta che ruotare i giocatori che hanno avuto pochissimo riposo durante l'estate a causa del Mondiale per club. Come ha già sottolineato più volte, deve già affrontare una serie di infortuni, con Cole Palmer che è uno dei diversi giocatori chiave che, secondo Maresca, al momento non è fisicamente in grado di giocare tre partite a settimana. Quindi, chiedere ancora di più a giocatori già esausti sarebbe sia avventato che irresponsabile.

Il problema più grave è che, nonostante tutti i soldi spesi dai proprietari del Chelsea da quando hanno acquistato il club da Roman Abramovich, una parte significativa di essi è stata sperperata in acquisti al di sotto della media. Nella fretta di accaparrarsi il maggior numero possibile di giovani talenti, i Blues hanno ripetutamente ingaggiato giocatori non migliori di quelli già presenti nel club e, in alcuni casi, peggiori di quelli che hanno scartato.

In sostanza, il Chelsea è meno della somma delle sue parti, il che significa che Maresca non ha a disposizione sostituti all'altezza quando è costretto ad apportare modifiche alla sua formazione titolare preferita.

"La maggior parte delle rotazioni che facciamo sono dovute al fatto che l'altro non può giocare", ha spiegato nella conferenza stampa post-partita all'Elland Road. "Ma cerco sempre di essere onesto con voi: nel calcio, nella vita, in qualsiasi lavoro, ci sono dei livelli. Andrey [Santos], purtroppo, non è Moi (Caicedo). Tosin (Adarabioyo) non è Wes (Fofana). Hanno abilità diverse. Sono diversi. Se vi dicessi che Andrey è come Moi, capireste da soli che sto mentendo.

"C'è un livello in tutti i lavori. Come me. Molti allenatori sono migliori di me. Alcuni no. Ma c'è un livello in tutti i lavori. Quindi, per me, [questa] è la realtà".