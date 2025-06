Cosa succede se Pescara-Ternana finisce 0-1, 1-2 o 2-3 al 90': supplementari, rigori? Chi viene promossa? Il regolamento dei Playoff di Serie C per la finale Serie C Pescara vs Ternana Pescara Ternana

Risultati, combinazioni e regolamento per la finale di ritorno dei Playoff di Serie C e cosa serve alla Ternana a Pescara per essere promossa in B.