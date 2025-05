Cosa succede se Pescara-Audace Cerignola al 90' finisce 0-3, 1-4 o 2-5? Chi si qualifica alla finale? Supplementari, rigori? Il regolamento dei Playoff di Serie C Serie C Pescara vs Audace Cerignola Pescara Audace Cerignola

Gli scenari di Pescara-Audace Cerignola in base ai risultati: cosa serve ai pugliesi per volare alla finale dei Playoff di C? Il regolamento.