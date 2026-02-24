Cosa succede se Inter e Bodo/Glimt hanno lo stesso numero di reti al 90' del match di ritorno: supplementari o rigori? Il regolamento della Champions League

Nel caso in cui il computo delle reti messe a segno da Inter e Bodo/Glimt al termine dei tempi regolamentari della sfida di ritorno fosse in parità, sarebbero necessari i tempi supplementari per provare a sbrogliare la matassa.

Due tempi da 15 minuti ciascuno e, se la parità dovesse persistere, a quel punto la contesa si protrarrebbero ai calci di rigore che in questa stagione hanno già condannato l'Inter all'eliminazione (in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna).