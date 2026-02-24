Cosa succede se Inter e Bodo/Glimt hanno lo stesso numero di reti al 90' del match di ritorno: supplementari o rigori? Il regolamento della Champions League

Serata da dentro o fuori per l'Inter, attesa dal Bodo/Glimt nella gara di ritorno del playoff di Champions League.
Nerazzurri chiamati a ribaltare la sconfitta dell'andata in terra norvegese: di Pio Esposito l'unica rete della squadra di Chivu, punita da Fet, Hauge e Hogh per il 3-1 finale.
Ma cosa succede se l'Inter riesce a mettere in equilibrio il conto delle reti totali col Bodo/Glimt? Si va ai supplementari o direttamente ai calci di rigore? Ecco cosa dice il regolamento della UEFA Champions League.