Marcus Thuram Inter Jens Petter Hauge Bodo Glimt(C)Getty Images
Vittorio Rotondaro

Cosa succede se Inter e Bodo/Glimt hanno lo stesso numero di reti al 90' del match di ritorno: supplementari o rigori? Il regolamento della Champions League

Inter e Bodo/Glimt si giocano l'accesso agli ottavi di Champions League: supplementari o rigori in caso di parità di goal? Cosa dice il regolamento.

Serata da dentro o fuori per l'Inter, attesa dal Bodo/Glimt nella gara di ritorno del playoff di Champions League.

Nerazzurri chiamati a ribaltare la sconfitta dell'andata in terra norvegese: di Pio Esposito l'unica rete della squadra di Chivu, punita da Fet, Hauge e Hogh per il 3-1 finale.

Ma cosa succede se l'Inter riesce a mettere in equilibrio il conto delle reti totali col Bodo/Glimt? Si va ai supplementari o direttamente ai calci di rigore? Ecco cosa dice il regolamento della UEFA Champions League.

  • I GOAL IN TRASFERTA VALGONO DOPPIO?

    Iniziamo rispondendo a questa semplice domanda: da qualche anno, le reti realizzate in trasferta non hanno più una valenza doppia in caso di parità complessiva.

    Qualora dunque l'Inter chiudesse i tempi regolamentari con un secco 2-0, questo risultato non basterebbe per volare agli ottavi di finale, dove Thuram e compagni affronterebbero una tra Manchester City e Sporting.

  • INTER E BODO/GLIMT IN PARITÀ: SUPPLEMENTARI O RIGORI?

    Nel caso in cui il computo delle reti messe a segno da Inter e Bodo/Glimt al termine dei tempi regolamentari della sfida di ritorno fosse in parità, sarebbero necessari i tempi supplementari per provare a sbrogliare la matassa.

    Due tempi da 15 minuti ciascuno e, se la parità dovesse persistere, a quel punto la contesa si protrarrebbero ai calci di rigore che in questa stagione hanno già condannato l'Inter all'eliminazione (in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna).

  • COSA DICE IL REGOLAMENTO UEFA

    A spiegare cosa accadrebbe è l'articolo 21.01 dell'UEFA riservato alla Champions League.

    "Per le partite giocate con il sistema a eliminazione diretta, se le due squadre coinvolte in un pareggio segnano lo stesso numero di goal nelle due partite, alla fine della seconda partita si giocano due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. La squadra che segna più goal durante i tempi supplementari si qualifica per la fase successiva. Se entrambe le squadre segnano lo stesso numero di goal o non vengono segnati goal durante i tempi supplementari, i calci di rigore determinano quale squadra si qualifica per la fase successiva".

  • PROBABILI FORMAZIONI INTER-BODO/GLIMT

    Chivu con l'undici migliore possibile per cercare la qualificazione al turno successivo: assente l'infortunato Lautaro, davanti gioca il tandem Thuram-Esposito. Out anche Calhanoglu: Zielinski in cabina di regia, con Barella e Mkhitaryan in veste di mezzali. Dumfries convocato per la prima volta dopo l'operazione alla caviglia.

    Nella formazione del Bodo/Glimt non dovrebbero esserci grosse novità rispetto alla sfida d'andata: confermatissimo il tridente offensivo composto da Blomberg, Hogh e dall'ex milanista Hauge.

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.

    BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen.

0