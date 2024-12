Fiorentina vs Empoli

Derby toscano tra Fiorentina ed Empoli negli ottavi di Coppa Italia: in caso di parità ci sono i tempi supplementari o si va ai calci di rigore?

La Coppa Italia torna in campo per gli ottavi di finale, tra le squadre impegnate c'è anche la Fiorentina che affronta l'Empoli in casa.

Come avviene ormai da anni, gli ottavi di finale si giocano in gara unica quindi dal derby toscano dovrà uscire un vincitore.

Ma cosa succede se Fiorentina-Empoli di Coppa Italia finirà in parità al termine dei novanta minuti regolamentari? Si giocheranno i tempi supplementari?