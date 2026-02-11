Goal.com
Claudio D'Amato

Cosa succede se Bologna-Lazio al 90' finisce in parità: tempi supplementari o rigori? Il regolamento dei quarti di finale della Coppa Italia

Il regolamento della Coppa Italia 2025/2026 riguardante supplementari e rigori ai quarti di finale: cosa succede se Bologna-Lazio al 90' finisce pari.

Dopo aver assistito all'eliminazione della Juventus e del Napoli, così come al passaggio del turno di Atalanta, Como ed Inter, la Coppa Italia 2025/2026 definirà il quadro delle semifinali con Bologna-Lazio.

L'ultimo quarto si gioca al Dall'Ara alle 21, dove le squadre di Italiano e Sarri si contenderanno l'approdo tra le migliori 4 dell'edizione stagionale del torneo.

Ma cosa succede se Bologna-Lazio al 90' finisce in parità? Si va ai tempi supplementari o direttamente ai rigori?

  • BOLOGNA-LAZIO IN PARITÀ AL 90': SUPPLEMENTARI O RIGORI?

    Il regolamento della Coppa Italia, per ciò che concerne i quarti di finale, non prevede la disputa dei supplementari: così come avvenuto in Napoli-Como, dunque, qualora Bologna-Lazio al 90' dovesse concludersi con un pareggio si procederà coi calci di rigore senza extra time.

  • COSA DICE IL REGOLAMENTO DEI QUARTI DELLA COPPA ITALIA RELATIVO A SUPPLEMENTARI E RIGORI

    "Ottiene la qualificazione alle semifinali la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: "Procedure per determinare la squadra vincente di una gara"".

  • QUANDO SI VA AI SUPPLEMENTARI IN COPPA ITALIA?

    I tempi supplementari, in caso di parità sommando i goal segnati da entrambe le squadre nei match di andata e ritorno, si giocheranno esclusivamente nelle semifinali e nella finale:

    3.7 Semifinali

    "Ottiene la qualificazione alla finale la squadra che, al termine della partita di ritorno, ha segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite.

    Risultando pari il numero complessivo di reti segnate nelle due partite, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”".

    3.8 Finale

    Partecipano alla finale le 2 Società che hanno ottenuto la qualificazione dalle semifinali. La finale si svolge in gara unica, in linea di principio allo Stadio Olimpico di Roma, o in altra sede individuata, a suo insindacabile giudizio, dal Consiglio di Lega.

    Il sorteggio determina pro forma la Società di casa. Si aggiudica la Competizione la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.

0