Cosa succede se Bologna-Lazio al 90' finisce in parità: tempi supplementari o rigori? Il regolamento dei quarti di finale della Coppa Italia

I tempi supplementari, in caso di parità sommando i goal segnati da entrambe le squadre nei match di andata e ritorno, si giocheranno esclusivamente nelle semifinali e nella finale:
3.7 Semifinali
"Ottiene la qualificazione alla finale la squadra che, al termine della partita di ritorno, ha segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite.
Risultando pari il numero complessivo di reti segnate nelle due partite, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”".
3.8 Finale
Partecipano alla finale le 2 Società che hanno ottenuto la qualificazione dalle semifinali. La finale si svolge in gara unica, in linea di principio allo Stadio Olimpico di Roma, o in altra sede individuata, a suo insindacabile giudizio, dal Consiglio di Lega.
Il sorteggio determina pro forma la Società di casa. Si aggiudica la Competizione la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.