Cosa succede nel calcio femminile italiano? Dal confronto con l’estero al professionismo e la storia di Linari: il movimento in Italia accelera la rivoluzione

Il calcio femminile in Italia continua a crescere. I numeri confermano il trend di positivo di un movimento che continua a il suo percorso.
Nella sala dell’Hotel Cardo Autograph Collection, gremita per la chiusura del calciomercato e per l’appuntamento annuale organizzato da ADICOSP sotto la guida del presidente Alfonso Morrone, il 2 febbraio 2026 si è tenuto il panel dal titolo “Il calcio femminile: il futuro del sistema tra performance sportiva e valore sociale”, che ha offerto una fotografia nitida della trasformazione che ha attraversato il movimento negli ultimi anni.
Al centro della scena, la voce del CEO di Assist Women, Alessandro Orlandi, che ha ripercorso un decennio di crescita e contraddizioni, facendo emergere il filo rosso che lega visione, coraggio e un rapporto profondo con le atlete.