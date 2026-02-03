Cosa succede nel calcio femminile italiano? Dal confronto con l’estero al professionismo e la storia di Linari: il movimento in Italia accelera la rivoluzione

Nel corso dell’evento si è parlato anche di tema molto delicato: il divario con i campionati femminili più importanti del mondo, in particolare quello della NWSL, la lega statunitense.

Secondo Orlandi si tratta più che un gap tecnico o economico, a pesare sia stato soprattutto un ritardo culturale.

“La realtà è che oggi non siamo neanche nelle condizioni di fare un confronto”, ha detto. “Quando si parla di maturità, si parla di cultura, perché ciò che ha rallentato la crescita del sistema negli anni (…) è stata la cultura italiana nei confronti del calcio femminile”.

Una cultura che ha generato ripercussioni su contratti, immagine, audience, intrattenimento. E anche quando si parla di denaro, la differenza non risiede tanto nelle cifre secche, quanto nell’indotto: broadcast, diritti, valorizzazione delle atlete. Elementi che negli Stati Uniti hanno reso il movimento “più ricco ed attraente per chi investe”.