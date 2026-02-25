Cosa succede se Juventus-Galatasaray finisce 3-0 o 4-1: i goal in trasferta valgono doppio? Chi passa, supplementari o rigori e come funziona

A caccia dell'impresa. Tra flebili speranze e lo scenario più che concreto di una precoce eliminazione, la Juventus affronta il Galatasaray per la seconda volta in poco più di una settimana sapendo di non poter sbagliare nulla o quasi.
La formazione di Luciano Spalletti ha vissuto la notte più nera della propria stagione nella gara d'andata: ha perso 5-2 a Istanbul e, in pratica, si è giocata quasi completamente le chances di superare gli spareggi di Champions League e approdare agli ottavi di finale.
Quel "quasi" è legato al fatto che, naturalmente, la Juve avrebbe la possibilità di passare con una vittoria con ampio scarto di goal. Che cosa accadrebbe ad esempio con un 3-0 o 4-1 bianconero? Cosa prevede il regolamento della Champions League.