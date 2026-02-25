Cosa succede se Juventus-Galatasaray finisce 3-0 o 4-1: i goal in trasferta valgono doppio? Chi passa, supplementari o rigori e come funziona

Il motivo è dato dal fatto che i goal in trasferta non valgono più doppio ormai da diverse stagioni nelle varie competizioni europee: la regola in vigore un tempo non è più valida in Champions League, ma neppure in Europa League e in Conference League.

Ecco perché i due goal segnati a Istanbul da Koopmeiners non faranno la differenza nel caso la Juventus si imponga per 3-0 o per 4-1 all'Allianz Stadium: perché, appunto, a parità di punteggio complessivo al termine dei 180 minuti non varrà la regola del valore doppio attribuito alle reti messe a segno fuori casa.