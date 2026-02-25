Goal.com
Cosa succede se Juventus-Galatasaray finisce 3-0 o 4-1: i goal in trasferta valgono doppio? Chi passa, supplementari o rigori e come funziona

La Juventus ha perso 5-2 all'andata a Istanbul e per passare il turno deve operare una vera e propria impresa contro il Galatasaray. Cosa prevede il regolamento della Champions League in questo senso.

A caccia dell'impresa. Tra flebili speranze e lo scenario più che concreto di una precoce eliminazione, la Juventus affronta il Galatasaray per la seconda volta in poco più di una settimana sapendo di non poter sbagliare nulla o quasi.

La formazione di Luciano Spalletti ha vissuto la notte più nera della propria stagione nella gara d'andata: ha perso 5-2 a Istanbul e, in pratica, si è giocata quasi completamente le chances di superare gli spareggi di Champions League e approdare agli ottavi di finale.

Quel "quasi" è legato al fatto che, naturalmente, la Juve avrebbe la possibilità di passare con una vittoria con ampio scarto di goal. Che cosa accadrebbe ad esempio con un 3-0 o 4-1 bianconero? Cosa prevede il regolamento della Champions League.

  • LA JUVENTUS PASSA COL 3-0 O 4-1?

    Alla Juventus non sarà sufficiente vincere con tre goal di scarto per passare direttamente agli ottavi di finale. Non basterà, insomma, imporsi per 3-0 sul Galatasaray così come non basterà vincere per 4-1 o 5-2. E via dicendo.

    Per qualificarsi ed estromettere i turchi al termine del secondo tempo regolamentare, dunque, la formazione di Spalletti avrà bisogno di una vittoria con uno scarto più ampio: dalle quattro reti di margine in su.

  • I GOAL IN TRASFERTA VALGONO DOPPIO?

    Il motivo è dato dal fatto che i goal in trasferta non valgono più doppio ormai da diverse stagioni nelle varie competizioni europee: la regola in vigore un tempo non è più valida in Champions League, ma neppure in Europa League e in Conference League.

    Ecco perché i due goal segnati a Istanbul da Koopmeiners non faranno la differenza nel caso la Juventus si imponga per 3-0 o per 4-1 all'Allianz Stadium: perché, appunto, a parità di punteggio complessivo al termine dei 180 minuti non varrà la regola del valore doppio attribuito alle reti messe a segno fuori casa.

  • CI SONO I SUPPLEMENTARI O I RIGORI?

    Che cosa accadrà, di conseguenza, se Juventus e Galatasaray dovessero arrivare al 90' su un punteggio di 3-0 o 4-1? Accadrà che la partita proseguirà con i tempi supplementari, appendice prevista nella fase a eliminazione diretta della Champions League e anche nei playoff?

    Nel caso la situazione di punteggio complessivo tra andata e ritorno permanga in equilibrio, la squadra bianconera e quella turca si giocheranno infine la qualificazione agli ottavi di finale ai calci di rigore.

  • COSA SERVE ALLA JUVENTUS PER PASSARE

    LA JUVENTUS VA AGLI OTTAVI SE...

    • Batte il Galatasaray con almeno 4 goal di scarto al 90'
    • Batte il Galatasaray con 3 goal di scarto al 90' e con almeno 4 ai supplementari
    • Batte il Galatasaray con 3 goal di scarto al 90' e al 120' e poi si impone ai rigori

    La Juventus potrebbe dunque qualificarsi sia all'interno dei tempi regolamentari che dei tempi supplementari, senza dimenticare i rigori. Per farlo dovrà però vincere con almeno tre goal di scarto, a prescindere dal punteggio. Con tutti gli altri risultati la squadra di Spalletti saluterà la Champions League e ad andare agli ottavi sarà il Galatasaray.

