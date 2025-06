Cosa succede se Inter, River Plate e Monterrey arrivano a pari punti a quota 5: chi va agli ottavi e chi viene eliminato

Lo scenario di un arrivo a tre con gli stessi punti è concreto nel gruppo E del Mondiale per Club: chi si qualificherebbe in questo caso?

A 90 minuti dalla conclusione del girone E, tutto è ancora in bilico o quasi: se gli Urawa Red Diamonds sono già matematicamente eliminati, River Plate, Inter e Monterrey si daranno battaglia per avere i due pass per gli ottavi del Mondiale per Club.

Nell'ultima giornata si sfideranno proprio Inter e River Plate, gara che mette in palio non solo il primo posto, ma anche la qualificazione stessa agli ottavi di finale. Il Monterrey se la vedrà invece con gli Urawa Reds, ultimi con zero punti e senza più alcuna possibilità di far parte delle prime due classificate.

Occhio dunque al clamoroso scenario, peraltro già verificatosi nel gruppo C con PSG, Botafogo e Atletico Madrid: quello di un arrivo alla pari tra Inter, River Plate e Monterrey, che potenzialmente potrebbero chiudere tutte con lo stesso numero di punti.

Cosa accadrebbe in questo caso? Chi approderebbe agli ottavi di finale del Mondiale per Club e chi invece verrebbe eliminato?